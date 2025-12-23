郭子乾愛子首進軍大銀幕！躺振永胸膛羞喊「很大塊」 李沐承諾破億做菜包

台韓愛情電影《那張照片裡的我們》即將在平安夜上映，23日盛大舉辦首映會，導演湯昇榮、鄭乃方率演員群振永、李沐、宋柏緯、方宥心、郭子乾及兒子郭德君等人現身。其中郭子乾愛子郭德君大銀幕初亮相就和振永有激烈對手戲，讓他直呼，拍攝過程中很害怕會傷到對方。

台韓愛情電影《那張照片裡的我們》即將在平安夜上映， 23 日盛大舉辦首映會。 （圖／瀚草文創 GrX STUDIO 提供）

郭德君在片中詮釋黑衣人「阿標」，郭子乾受訪時表示，對於兒子可以參與演出很開心，事先有交代他「要安全！」 更不改幽默個性打趣說：「不要打到主角！賠不起。」

郭德君回憶和振永拍攝激烈對手戲當天，因血糖有點低，整個人有點昏昏的，發現不對後馬上喊暫停，去旁邊吃了點糖果後才上，振永當時也在一旁關心他，要他慢慢來。振永也表示，「那天有嚇到，當下趕快去關心他。」他也大讚郭德君是很棒的演員，「我們在演技上有很多交流。」

郭子乾愛子郭德君大銀幕初亮相就和振永有激烈對手戲。 （圖／瀚草文創 GrX STUDIO 提供）

而兩人在片中有一幕是，振永要從身後抱住郭德君鎖喉，郭德君被問到躺在振永胸膛的感覺，他打趣說：「（胸肌）很大塊，很好躺很溫暖。」還稱讚振永舉手投足都很有氣場，「每個角度都很帥，一舉一動氣場就是偶像的感覺，怎麼做到的？」讓一旁的振永聽了相當害羞。

對於電影即將上映，不免被問到票房公約，李沐則提議，若票房破億，要和宋柏緯、振永、郭德君等人，親手做片中的代表性美食「客家菜包」感謝粉絲。而導演湯昇榮也透露，電影韓國版權目前也已經在洽談中，有機會在韓國上映，讓振永直呼期待。

李沐提議，若票房破億要和大家一同親手做片中的代表性美食「客家菜包」。 （圖／瀚草文創 GrX STUDIO 提供）

