郭子乾憶「8年前坣娜婚禮演出」！郁方嘆：她身體一直不好

舞台劇《半里長城》明日盛大登場。（圖／東森娛樂）





郭子乾、樊光耀、LuLu黃路梓茵、陳漢典、郁方、杜詩梅、大愷今（30）日出席《半里長城》記者會，提及資深歌手坣娜（原名：唐娜）59歲病逝噩耗，曾在她婚禮上表演脫口秀的郭子乾直呼很震驚，郁方也哀悼：「坣娜是我們這一代人的女神。」

郁方感慨坣娜病逝。（圖／東森娛樂）

提及2017年在坣娜、薛智偉婚禮上的演出，郭子乾說因為薛智偉很喜歡看模仿秀，兩人才會一起策劃演出：「他為了策劃他跟坣娜的婚禮特別約我去（公司），談婚禮怎麼進行談了好久，做了一些模仿橋段。」許多年沒有聯繫，郭子乾感嘆：「很感慨啊！才50幾歲不到60歲。」

對於歌手坣娜的病逝，郁方哀傷道：「她看起來好像只大我5歲，但她真的是我們這一代的女神，不管男的女的」，透露兩人在家庭方面有一點點認識：「她是很低調的人，我知道她身體一直都很不好，看到這個新聞是有點訝異！」形容坣娜是既高冷又非常溫暖的人，現代很少這樣特質的藝人存在：「對大家來講都是一個很大的遺憾。」



