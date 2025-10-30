郭子乾曝8年前為坣娜婚禮表演模仿秀內幕 郁方：她身體一直都很不好

郭子乾為《半里長城》笑噴版彩排。寬宏藝術提供



坣娜昨（10╱29）傳出已於10月16日病逝，享年59歲，郭子乾曾在她的婚禮上表演模仿脫口秀，他今和郁方、樊光耀、Lulu（黃路梓茵）、陳漢典等人為李國修創作的經典喜劇《風屏劇團三部曲》首部曲《半里長城》笑噴版彩排時感嘆表示：「很震驚、很感慨。」

郭子乾回憶2017年因為坣娜的老公、猶太企業家薛智偉很喜歡他的模仿秀，於是邀他在婚禮上表演，他到薛智偉公司見面聊了很久，也設計許多脫口秀橋段，但雙方多年沒聯繫，沒想到就傳來噩耗，他不捨地說：「才50幾歲，太年輕了。」

郁方很滿意古裝造型。寬宏藝術提供

郁方也回憶說雖然坣娜才大自己5歲，「但真的是我們這一代人的女神，我們家庭上有一點小小的認識，但我知道她一直都很低調，而且我知道她身體一直都很不好，所以其實看到這個新聞是有點訝異的，對我們來講也算是時代的眼淚，因為她真的是1個很高冷又溫暖的人，現在的藝人裡面比較沒有這樣特質的存在，我覺得對大家來講真的是很大的遺憾」。

