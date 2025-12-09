郭子乾被艾怡良解褲頭怕「觸蕉」！劉瑞琪忘年女女戀想變性

阿喜（最左）、艾怡良（最右）在劇中依靠「金主爸爸」郭子乾。（陳俊吉攝）

温昇豪監製主演《整形過後》9日首映會，劇中探討許多案例，艾怡良、阿喜在劇中飾演特種行業女子，為了生計整形變美，艾怡良諮詢隆乳時大方秀咪咪，雖然是道具，還是讓觀眾看預告嚇一跳；劉瑞琪則是挑戰老年要變性角色，就算癌末依舊要進行性別重置手術，和曹蘭上演感人的「女女戀」。

艾怡良詮釋「怕痛但更怕醜」的酒店媽媽桑，拍戲尺度大開，要解開「金主」郭子乾的褲頭，前一晚緊張到睡不著，當天還不斷練習，郭子乾笑說怕她觸「蕉」，一旁阿喜笑補充怕她精神抖「手」。艾怡良劇中帶領菜鳥阿喜入行，還勸她展示「武器」，直接上手幫她喬奶，阿喜浮誇形容：「差不多把我舉到2樓，手都沒有在停。」

廣告 廣告

曹蘭、劉瑞琪《整形過後》上演忘年女女戀。（陳俊吉攝）

劉瑞琪這次挑戰詮釋老年變性角色「永馨」，她動情表示：「65歲前的永馨為了家庭與世俗壓抑自己，終於迎來醫學與社會進步的時代，當然要為自己好好活一次。」她表示，當得知對象是曹蘭時，「心理抖了一下，想像不到的巧妙組合，可以開出一朵話。」温昇豪則形容他看到兩人一起跳舞的畫面，十分感人，「非常雋永老戀人，很默契十足的愛。」

張榕容劇中周旋3男温昇豪、李廷鎮、洪暐哲，被問到要選誰？她直呼都要，她也為這部戲，和「歐巴」李廷鎮培養好交情，上次因為工作到首爾，一起出來見面吃飯，在他面前完全沒女明星包袱，李廷鎮嚇到：「她直接上手把醬蟹吃得非常乾淨。」

洪暐哲（左起）、張榕容、李廷鎮、陳邦鋆9日出席首映會。（陳俊吉攝）

她劇中疼愛「弟弟」洪暐哲，戲外也提攜後輩，昨晚還傳訊給他「我真的很愛你」，讓洪暐哲嚇到完全睡不著，最後回訊「謝謝姐姐，我也很愛妳」，她覺得拍完這一部戲，多了一個弟弟感覺。

9日首映會上，主創演員包括温昇豪、張榕容、安心亞、李廷鎮、鄒承恩、潘儀君、洪暐哲、胡瑋杰、陳邦鋆、郭子乾、艾怡良、阿喜、劉瑞琪、曹蘭、王渝萱、Emma全到齊，現場星光閃閃。Emma爸爸李進良、外公胡瓜力挺到場外，汪小菲也被直擊低調現身支持。

安心亞（左起）、溫昇豪、張榕容劇中有錯綜複雜的愛戀。（陳俊吉攝）

台灣首部整形外科醫療影集《整形過後》即將於12月13日起，每周六晚間9點在公視頻道首播，連播2集；晚間11點於公視＋、LINE TV、台灣大哥大MyVideo與Hami Video同步上線，2026年將在中天綜合台推出。

更多中時新聞網報導

阿信迎50歲F3陪慶生 宣告上海開唱

Netflix收購華納兄弟 名導影后齊反對

趙震雄認了犯罪前科 宣布退出演藝圈