郭子乾遭金曲歌后「伸手入褲抓鳥」 温昇豪嗆：怕摸不到東西

〔記者蕭方綺／台北報導〕温昇豪、張榕容和安心亞等人主演的《整形過後》今舉行首映會，單元主角也出席力挺。金曲歌后艾怡良戲裡飾演酒店媽媽桑，第一天拍戲就尺度大開，要解開郭子乾的褲頭，並把手伸進去「探索」下體，她今受訪時哀嚎：「拍攝前一天真的緊張到睡不著。」温昇豪一聽，立刻開黃腔虧：「是怕摸不到東西嗎？」郭子乾自豪反擊：「是怕觸礁吧！」

艾怡良則提到雖然平常個性大剌剌，拍親密戲還是會害羞，「郭哥人很親切，拍攝前還跟我討論怎麼拍比較舒服，拍攝之前一直演練，才讓這場戲順利完成。」郭子乾則笑說被摸根本不用練，「難得被金曲歌后摸！」導演則開玩笑爆料郭哥在拍攝時候有暗示要再拍一次。

阿喜飾演一位白天洗大體、晚上酒店上班的單親媽媽，事前也特地請益殯葬業者，「那種在現場情況再怎麼艱難，也得理性執行工作的精神，讓我非常佩服。」她在劇中還被導演要求邊洗大體、邊唱艾怡良的歌，「想到洗到自己認識的人，真的差點哭出來，後來是硬把眼淚吞下去。」艾怡良則大讚阿喜唱超好，當下聽到阿喜唱歌「真的滿想哭」。

金鐘影后劉瑞琪與曹蘭共演忘年百合戀，曹蘭感謝劇組給她機會，也霸氣表示：「專業演員隨時都能立刻演出默契！」曹蘭也提到一開始接到劇本，「我以為是我要性別重置的那個。」劉瑞琪則說，完全沒有想到搭檔會是曹蘭，「心裡完全『ㄉㄨㄞ』了一下，想像不到這個巧妙的組合，但相信這一定會看出一朵花吧！太驚喜了，這個組合很妙、很喜歡！連呼吸、空氣都感覺得到彼此的存在，是一對不需要甜言蜜語的靈魂伴侶。」

至於劇中飾演被父親操控的巨星，王渝萱透露參考西洋巨星小甜甜布蘭妮，「李霏是一個很勇敢的人，為了她要做的決定而去毀容。」她也透露拍攝時的趣事，「在拍攝的時候有麻醉的戲，兩個小時不能動，結果竟然真的睡著，起來大家都收工了，沒想到來拍戲睡得好飽。」

