郭子乾首度同框方文琳！《花甲》變「解鎖合作」現場：終於同台

【緯來新聞網】實境綜藝《花甲少年趣旅行》，本週由郭子乾、方文琳攜手周詠訓（阿布）、温貞菱組成全新「花甲少年」組合，前進台中與彰化展開旅程。郭子乾透露雖然與方文琳同在演藝圈多年，「但我們其實從來沒有正式合作過」，這回旅行反而成為最自然的同台解鎖契機。

郭子乾首度同框方文琳。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

他也對旅伴背景充滿好奇，「每個人入行方式都不同，像阿布以前是游泳教練，温貞菱從廣告出身，方文琳更是從秀場一路唱進演藝圈，聽他們分享過程其實很有趣，也更認識彼此。」直呼這趟旅程不只是玩，更像一場人生交流局。



節目內容安排走訪台中與彰化多處景點，其中一處位於彰化田間的餐廳，因其開放式設計與環境氛圍，引起來賓討論。郭子乾形容該地點具有「秘境」感受，與一般都市餐飲空間有所不同。方文琳則表示，此行對她而言具有返鄉意義，儘管對當地現況不算熟悉，但透過節目拍攝，有機會重新認識家鄉的變化與新興景點。

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郭子乾首度同框方文琳。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

在互動部分，温貞菱的表現成為話題之一。郭子乾提到，錄製過程中她在划船活動中展現較為大膽的行動，引起其他成員注意。方文琳則認為，温貞菱私下個性與外界印象有所差異，實際相處後顯得活潑且善於照顧他人。



至於不同世代之間的相處，受訪者普遍認為差異不明顯。郭子乾表示，四人私下建立通訊群組，互動頻繁，較像朋友關係。方文琳也指出，無論是生活話題或飲食習慣，彼此契合度高，使旅程進行順利。



除《花甲少年趣旅行》外，MyVideo近期亦同步推出多檔綜藝與實境節目，包括由徐熙娣（小S）主持的《小姐不熙娣》，以及選秀節目《宇宙啦啦隊》等，持續擴展平台節目內容。

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