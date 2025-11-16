郭子、黃韻玲、萬芳組團PK 「壯女們」嗆聲：誰說女團只能未成年？

郭蘅祈、萬芳和李竺芯秀環保餐具。（圖／愛之日常音樂節提供）





第七屆《愛之日常音樂節》（愛7）昨（15日）於台中圓滿戶外劇場熱烈開演，驚喜卡司包括以《甘味時光》連續打造金曲式風格的郭子＆浮花樂隊、因《影后》片尾曲〈Hey Girl〉爆紅的小男孩樂團、首次加入的「金曲36最大贏家」李竺芯、以及黃韻玲攜手兒子Arthur和好友組成的「浪漫里樂團」，全都帶來從靈魂唱腔到浪漫民謠的多層次能量。萬芳也首度率「萬芳與壯女們」登場，唱出成熟女性的生命厚度，更喊話：「誰說女團只能未成年？」全場大笑又感動。

今年可稱作「原民音樂力量大爆發」的一年！阿爆（阿仍仍）領軍「那屋瓦家族」以多聲部吟唱震撼全場，氣勢完全延續她們在金曲舞台的光芒；MATZKA以雷鬼與原民 groove 帶來最狂的搖擺節奏；桑布伊用渾厚嗓音唱出部落故事。不只如此，昨天正好是桑布伊生日，主辦特地在台上幫他慶生，他朋友竟然端出「罐頭塔」作為生日禮物，全場又笑又尖叫，生日氣氛直接破表。

金曲新星李竺芯則是今場最大驚喜之一，不僅在舞台上爆發力十足，更在演出與台下互動時展現「肖查某」本色，甚至直接拱特地趕到台中繼續支持愛之日常音樂節的羅一鈞署長開金口唱〈足芳足芳〉，原來李竺芯跟羅署長有私交，署長說只是竺芯得金曲獎之後就沒聯絡了，李竺芯立馬回嗆：「應該說您升上署長後，也沒聯絡我是吧？」現場觀眾笑翻。她去年靠專輯《Suí 水》橫掃金曲「年度專輯」、「最佳台語女歌手」與「最佳台語專輯」三大獎，如今站上愛之日常舞台，帶來最具個性且直率的魅力。

晚間段落更被樂迷讚為「愛7最華麗的夜景篇」，觀眾揮舞著彩虹旗與燈海，從靈魂到身體再到情緒全面投入。整場活動從清晨瑜伽、白天市集、午後音樂，到夜晚的滿天星光與原民能量，一天濃縮成台灣最自由、最真實、最動人的「愛的日常」。



