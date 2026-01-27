【郭宏璿/專欄】租補「養套殺」：租補追繳是行政正義還是設局陷害？

租補「養套殺」（圖/Ai生成示意圖）

近日，全台各地租屋族陸續收到政府公文，要追繳過去數年已領取的租金補貼，金額動輒數萬甚至十幾萬元。對政府而言或許只是「修正帳目」，但對租屋族來說，卻是年關將至時最沉重的打擊。這場租補政策的「校正回歸」，不僅暴露出行政審核的嚴重瑕疵，更徹底撕裂了房東與租客之間原就脆弱的信任。

​筆者向來不看好現行的租補政策，核心關鍵在於其出發點並非純粹的社會福利考量，而是帶有強烈的「政策目的」——以補貼為餌，藉此引誘地下房東曝光，達成追抓逃漏稅的效果。然而，這種將租客當作政策棋子的做法，產生的反效果便是租金普遍性上漲。原本應緩解經濟壓力的補貼，反而使租客背負了更高的生活成本。

廣告 廣告

​更令人憤怒的是行政機關事後「馬後炮」式的審核機制。民眾領取補助是基於政府初期的「核定」與「撥款」，如今時隔兩三年，政府才以「建物用途不符」等理由撤銷補助。政府坐擁地政、財稅與戶政等大數據庫，卻在發放數年後才回頭「抓錯」。這究竟是在補貼弱勢，還是在設局陷害民眾？

​這種「租補一條龍，政府當黃雀」的養套殺邏輯，讓政府表面上扮演發錢的大好人，實際上卻利用租客提供的個資去精準獵漏。一旦抓到房東逃漏稅，稅收進了國庫；一旦審核出錯，退款壓力卻由無辜租客自行承擔。這種看似立意良善、實則機關算盡的政策，最終只換來房東與租客日益加深的對立。

​如今，補助被要求吐回，但漲上去的房租早已無力回天。租客面對的是「補助沒了，房租照漲」的雙重剝削。當政府將審核責任推給地方、將補繳壓力丟給租屋族時，賠掉的不只是公信力，更讓租屋市場黑市化日益嚴重。若不從根本檢討「補助兼獵漏」的邏輯，租屋市場的黑市永遠無法正常化，而弱勢租客始終是那群被犧牲的代罪羔羊。

作者：郭宏璿（台灣新故鄉智庫協會行政秘書）

※以上言論不代表警政時報立場※

更多警政時報報導

​【獨】中研院量子電腦工程爆爭議：群光電能捲入分包疑雲與文件版本落差 責任歸屬成焦點

【獨家】權勢黑手（上）仟萬採購案女業務控遭強制猥褻 報案竟換來開除與刑告