郭宗正水彩創作展 台南市文化中心展出
熱愛繪畫的台南市郭綜合醫院總裁郭宗正，在台南市文化中心舉辦2025郭宗正水彩創作展，副市長葉澤山在開幕式 盛讚 醫師畫家郭院長能醫人、美術作品撫慰病友，熱愛藝術又熱心公益，足為府城人的典範。
郭宗正在會中認為，畫水彩人物是一件辛苦的事，回想早期畫風景、靜物及花卉時期，常獲得同好讚賞。後來在洪啟元等老師的鼓勵，挑戰水彩人物後，尤其是以年輕女性為主體，常遭四面八方的修改建議，發現年輕女性肌膚的無瑕及彈性，對他而言有極大的挑戰性，很感謝術界朋友的激勵。
副市長葉澤山參觀展出的作品，在郭總裁的陪同解說覺得相當舒服，他認為藝術作品有溫度，具有安定人心力量，而郭總裁醫者仁心，而投射在繪畫的溫度，醫術醫病撫慰心靈有助益，希望文化古都有更多他的作品。
台南市文化局副局長林韋旭表示，郭總裁醫術高明，在醫院大廳佈置藝術創作展，變成藝術療癒的地方，讓病友身心靈得到撫慰，令人賞心悅目。
台灣美術院長蘇憲法表示，郭宗正繼承創辦人的天份，幼時世界兒童畫展榮獲金牌，打下良好基儊，後來不斷戰水彩人物，是醫界不可多得的畫界奇才。師大教授黃進龍盛讚郭總裁的多人像很困難，他都能克服，還是病床作畫的醫師，真是難得的醫師畫家。亞太水彩藝術協創會長洪東標，很欣賞郭總裁帶著藝術朋友往前衝的勁。謝明錩則以感恩的心強調，郭總裁大力贊助，使水彩畫會發展快速，對畫會任勞任怨的奉獻更叫人感動。
億載會會長陳威仁強調郭總裁是該會最有藝術才華的會友，他除經營醫院、為病友服務相當成功外，在畫作所展現的功力非有數十年功力不可，所以讓人看了郭總裁的怍品感覺非常療癒，而且在他的醫院內更掛了不少名家畫作，極富藝文氣息，讓苦病的患者一進院，就覺得輕鬆許多，病痛就減輕一半。
郭總裁的畫展從14至30日，每天上午9時至下午5時在台南市文化中心一樓展出，展出他精選近三年創作的作品。
郭總裁這次以醫師及業餘畫家雙重身分，從人物表情、肢體動作，並佐以個人情感投射，細膩繪畫。以流動極高的水彩媒介，顏料間偶然交流結合，創作出水彩媒介難以刻畫的人物作品。
郭宗正醫師細膩刻畫人物輪廓、肢體曲線、皮膚光澤，並在背景相互襯托下，創造不同氛圍。不做態扭捏、自然質撲、超凡脫俗是這次展覽最佳代言詞。
