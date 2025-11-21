郭宗正病榻作畫展生命韌性 醫者與藝術家交織的感動時光

記者陳治交／台南報導

郭綜合醫院總裁郭宗正不僅是一位醫者，更是一位藝術家，他自己躺在病床上，在做治療與休養之外，也在病床架起畫板，聚精會神作畫，這種對繪畫的熱愛與感染力，沖散病房的冷淒氣息與病患的傷痛哀愁，畫壇人士盛讚這很有意思，勵志而感人。

郭宗正的醫務繁忙但熱愛繪畫，常利用夜晚偷閒，在他的辦公室作畫，畫到半夜甚至天亮，這幾年熬過病苦折磨，身體逐漸康復。

醫師畫家郭宗正總裁在病床前作畫很特別。（郭綜合醫院提供）

想當初臥病在床，郭宗正仍孜孜不倦提筆作畫，記錄一段病房中的時光歷程，他在病床上專注作畫，護理師細心處理液體輸管，各司其職，在各自專注著不一樣的事件之間，呈現一個寧靜祥和的時光，細微動作間穩含著尊重與關心、專注與信任。

郭宗正以醫術守護生命，以畫筆記錄感動，臥床病痛仍不忘作畫，並收集所畫精品再次辦畫展，展現他屹立不搖不為病魔所苦、不服輸的鐵漢豪情，這種熱愛藝術的創作精神更令人敬佩。