郭家瑋加盟索尼 打造郭式情歌

創作新人王郭家瑋，宣布加盟索尼音樂。

記者戴淑芳∕台北報導

以爆發性創作能量迅速竄紅的「創作新人王」郭家瑋，正式宣布加盟索尼音樂娛樂Sony Music，原隸屬的杰思娛樂音樂也與索尼音樂將展開全面戰略合作，攜手打造郭家瑋未來的「郭式情歌音樂版圖」。

今年郭家瑋可說是收穫滿滿。除了海外市場全面延伸，郭家瑋校園與商演亦是邀約不斷，全年跑遍各大校園超過40場，成為年輕族群最喜愛的創作歌手之一。

在佳評與人氣推升下，郭家瑋於2025年11月正式加入索尼音樂大家庭。加盟後的首波計畫也同步曝光：郭家瑋將於年底推出全新作品，以及2026年全新音樂專輯已正式啟動，並宣布由金曲製作人張簡君偉擔任製作統籌，共同打造全面進化版的「郭式情歌宇宙」，預計帶給歌迷更成熟、更立體的多面向音樂風格。

郭家瑋表示，也期待和更多音樂人合作，把心裡的故事寫成更多歌。