郭家瑋宣布全新喜訊 學習伍佰「交給台下大合唱」

郭家瑋宣布加盟索尼音樂。（圖／索尼音樂提供）

創作歌手郭家瑋宣布加盟索尼音樂，今年對他來說是收穫滿滿的關鍵之年，年初以橫掃各大平台的代表作〈過了幾天〉強勢出擊，不僅勇奪KKBOX年度累積榜佳績，更以超過3,500萬串流點擊寫下個人里程碑，歌曲更登上全台KTV冠軍，成為年度最洗腦、最具傳唱度的情歌之一。

五月再以全新單曲〈轉呀轉不停〉展現「郭式情歌」的獨特魅力，輕快旋律搭配直擊人心的口氣式唱法，橫掃台灣、星馬樂迷市場。六月郭家瑋馬不停蹄前往馬來西亞展開媒體宣傳，歌曲在當地電台與社群掀起一波翻唱熱潮。七月受邀登上馬來西亞電台988檳城台慶演出，在大型舞台上展現創作新人的現場爆發力，十月他首次於新加坡舉辦個人LIVE HOUSE演出，象徵他在區域市場的能見度全面開花。

廣告 廣告

除了海外市場全面延伸，郭家瑋在台灣的校園與商演亦是邀約不斷，全年跑遍各大校園超過40場，成為年輕族群最喜愛的創作歌手之一。每次校園演出，他最享受的莫過於與台下同學合唱〈轉呀轉不停〉的互動時刻，總笑說：「希望能像伍佰老師一樣，把歌交給台下大合唱，那是一種最純粹的音樂感動。」

加盟後的首波計畫也同步曝光，郭家瑋將於年底推出全新作品，以及2026年全新音樂專輯已正式啟動，並宣布由金曲製作人張簡君偉擔任製作統籌，共同打造全面進化版的「郭式情歌宇宙」，預計帶給歌迷更成熟、更立體的多面向音樂風格。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

超人病倒了！花蓮村長災後56天「過勞急開刀」 報平安曝現況

義大利「時事披薩店」現況曝！老闆看台人上門感動快哭 大票網友罵爆

持槍歹徒闖店打劫！5歲妹「暖遞棒棒糖」逆轉救父感動全球 背後真相曝