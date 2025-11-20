郭家瑋成2025最受矚目新聲歌手！ 10月圓夢唱進新加坡

記者林政平報導／ 新生代歌手郭家瑋宣布加盟新東家，2025對郭家瑋而言，可說是收穫滿滿的關鍵之年。年初以橫掃各大平台的代表作〈過了幾天〉強勢出擊，累積超過3500萬的串流點擊，成為年度最具傳唱度的情歌之一。除了台灣之外，他也到星馬進行宣傳，並在10月首度於新加坡舉辦個人LIVE HOUSE演出。

每次校園演出，他最享受的莫過於與台下同學合唱〈轉呀轉不停〉的互動時刻，總笑說：「希望能像伍佰老師一樣，把歌交給台下大合唱，那是一種最純粹的音樂感動。」

郭家瑋表示：「能夠加入索尼音樂是很大的榮幸，也是一個全新的階段。期待用更好的作品回報歌迷，也期待和更多音樂人合作，把心裡的故事寫成更多歌。」而他在本周日(11/23)於高雄的洛克音樂藝文展演空間舉辦「過了幾天 又 過了幾年」音樂唱聊會。

