郭家瑋深陷不對等關係 大罵「你算個老幾」

郭家瑋推出新單曲〈你算個老幾〉。（圖／索尼音樂提供）

郭家瑋推出新單曲〈你算個老幾〉，是一首毫不修飾、甚至帶點自嘲的抒情歌曲，MV將見證失戀過程的「物件」拉到敘事的第一視角，於是出現了一台無人彈奏就可以自行演奏的鋼琴，象徵歌曲中早已失衡的關係，看著這個畫面，郭家瑋笑說：「大家都說是『鬼鋼琴』，但應該是『魔法鋼琴』，會自己演奏出感情中說不出口的情緒。」

MV特別安排了一個象徵性的橋段，音樂開場，一台自動演奏鋼琴在無人彈奏的狀態下自行落鍵、旋律自顧前行，那台「自己在演奏的鋼琴」，像極了一段早已失衡的關係，仍在運作、仍有聲音，卻早已沒有真正坐在那裡的人。大家看到畫面都驚呼不已，郭家瑋笑稱它是一台「魔法鋼琴」，替那些無法說清楚的情緒發聲，把沒人說出口的話，一個音一個音地彈出來。

〈你算個老幾〉歌曲寫出一段說不上名分、卻早已投入過深的關係，不是情人，卻也回不到朋友，郭家瑋表示，這首歌同時是在罵人，也是在罵自己，為什麼明知道不對等，卻還是一次又一次深陷其中。在演唱設計上，他透過停頓與突然放慢的處理，讓情緒在最後一次副歌「煞車」，卻在心裡全面撞上來，留下更強烈的後座力。

