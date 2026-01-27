郭家瑋褲子險爆開嚇傻 決心減肥甩肉8公斤

郭家瑋為了新EP努力減肥。（圖／索尼音樂提供）

郭家瑋推出新歌〈我也我也〉，這是他第一首和其他創作人一起Co-Write的作品，也是他自認「最難唱」的一首歌。而為了迎接即將推出的EP，郭家瑋近期成功瘦身8公斤，笑說：「因為發現要拍攝EP封面，忽然驚覺封面是『要放一輩子』的，所以下定決心要認真管理狀態。」還透露瘦身之前為拍MV試衣服，褲子緊繃到差點爆開，嚇得他決定要瘦下來。

〈我也我也〉難的不只是技巧，而是要同時保留宣洩、遺憾與放手的平衡，在演唱詮釋上，必須刻意不把情緒推向爆發，而是讓想念與後悔一路蔓延。錄音當天，製作團隊甚至把燈關暗、把人拉回創作時的場景與故事背景，協助郭家瑋用「說故事」的方式完成每一句歌詞。

郭家瑋近期瘦身有成，大家都大讚他變帥了，朋友更開玩笑說他可以加入男團了，他表示在短時間內瘦了8公斤，除了常去打羽球，也在家做「很古老但很有效」的鄭多燕減脂運動，再搭配一天吃一餐、吃得健康一點，成功瘦下來。郭家瑋打趣說變瘦的最大好處是，歌迷拍他表演的限時動態會「比較好轉發」，以前自己看都覺得像「變腫病毒」。

