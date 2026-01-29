郭富城來台拍「老子」 陳意涵參演主動求加戲

（中央社記者王心妤台北29日電）電影「老子」今天開鏡，並由香港天王郭富城跟王柏傑、陳意涵、古斌主演。陳意涵笑說，很羨慕王柏傑跟郭富城有很多對手戲，甚至主動向導演老公許富翔要求加戲。

根據電影公司提供資料，郭富城從在香港時就跟劇組討論劇本跟角色，他也提到，每次接演新片都會把自己當成新演員並全心投入、用心學習，並跟著角色活過一次。他也提到跟王柏傑有大量對手戲，「希望多些交流，互相學習，取得最好的默契。」

王柏傑表示，能跟郭富城合作是夢想實現，加上一直想跟導演許富翔合作，「這次終於圓夢了，兩個願望一次滿足。」

陳意涵以許富翔的妻子的身分打趣表示，接演原因是因為跟導演很熟，「好不容易這次有機會，我在家一直舉手說我要演，自己努力爭取這個角色來的。」

她更笑說，很羨慕跟郭富城有很多對手戲，甚至主動要求加戲，「結果導演回我，你可以多來探班就好。」古斌則說：「電影劇情一定是華人都會有共鳴的話題，上映後一定會帶家人進戲院看片。」（編輯：龍柏安）1150129