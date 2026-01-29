郭富城來台拍《老子》 陳意涵「內舉不避親」！在家狂盧導演老公：幫我加戲

陳意涵（左起）、王柏傑、古斌、許富翔出席《老子》開鏡。網銀國際影視提供

郭富城來台拍攝新片《老子》，與導演許富翔合作，而陳意涵身為導演老婆，坦言「內舉不避親」，也參演該片，29日出席電影開鏡，笑說：「想接演的原因當然是因為導演和我很熟，好不容易這次有機會，我在家一直舉手說我要演，自己努力爭取這個角色來的！」

陳意涵並搞笑說，很羨慕王柏傑和郭富城這次有很多對手戲，「我有和導演說，我可不可以加戲？結果導演回我，你可以多來探班就好。」古斌則說：「電影劇情一定是華人都會有共鳴的話題，上映後一定會帶家人進戲院看片。」

廣告 廣告

陳意涵（左起）、王柏傑、郭富城、古斌出席《老子》開鏡。網銀國際影視提供

許富翔期盼與郭富城擦出精彩火花

許富翔相當擅長喜劇題材，去年執導電影《有病才會喜歡你》票房口碑雙雙收穫佳績，新作《老子》大咖雲集，包括郭富城、王柏傑、陳意涵、楊貴媚、古斌等華麗卡司。

許富翔表示：「我常從合作演員的過去作品看他們的表演特質，當然影帝郭富城的作品《父子》、《踏血尋梅》，到近期同樣是喜劇題材的《臨時劫案》，我相信郭富城一定會帶來最好的表演方式。」期待後續拍攝、演員及劇組互動過程能擦出許多精采火花。



回到原文

更多鏡報報導

獨家直擊／郭富城來台拍新片！景美街頭穿短褲騎機車 與王柏傑老子、兒子分不清

林美貞「不再委屈」狠斬20多年情絲 孫興復合女富商！甜蜜同框喊「愛人」放閃

41歲5寶媽李宓鬆肚皮慘遭攻擊！曬「芭比腰手術」後驚人身材 「X型」比基尼幾乎全裸

誇張！IKEA閉店出清變「格鬥戰場」 搶桌椅櫃子要先練「中國功夫」