郭富城來台灣了！拿綠乖乖＋紅包開鏡 陳意涵扛億級票房助陣

郭富城難得拍台片 ！他今日現身台北內湖區，參加新片《老子》的開鏡儀式，同片還有陳意涵、王柏傑與古斌。（網銀國際提供）

天王郭富城當年雖然是從台灣拍廣告走紅，但過往他來台不是宣傳就是開演唱會，難得見到他以演員身份在台拍片。今（29）日他現身台北內湖區，出席由許富翔導演執導的奇幻喜劇《老子》。天王入境隨俗，手拿綠色乖乖與紅包，希望拍攝順利，票房大賣。

該片除郭富城外，演員卡司還有導演許富翔的太座陳意涵、王柏傑以及《角頭》男星古斌等人。眾人人手一包綠色乖乖，祈求拍攝順利，有陳意涵這位身扛多部破億票房女星助陣，《老子》的票房也值得期待。

《老子》由林正川編劇，曾獲2024年「第46屆優良電影劇本」特優劇本獎。劇情描述「不堪長期照顧父親的兒子在神明桌前欲殺父未果，卻引發靈魂交換，父子開始以彼此的身份生活，逐漸體諒對方的處境與感受。」背景則是在新冠疫情發生後的一年。故事探討老人長照、失智，也涵蓋奇幻、喜劇、家庭等各種元素，尤其片中有大量「父子交換靈魂」戲碼，相當考驗主角們的演技。

《老子》由許富翔執導，老婆陳意涵的《陽光少女合唱團》才剛寫下3億票房，好手氣可望加持《老子》。（網銀國際提供）

郭富城透露新戲開拍心情：「每次接演到新的電影，我都把自己當成一個新的演員，最重要的是全情投入，用心地從中學習更多，就像和角色活過一次一樣！」郭富城並說此次主演電影《老子》，籌備期間和導演許富翔、王柏傑都花費許多時間溝通，從角色外型到個性談吐，每個細節都不放過，務求做到最好。

敬業的郭富城向來為演戲做足準備，片中與王柏傑搭檔，事前已經充分了解這位拍檔，表示：「很期待和第一次合作的演員們交流，尤其柏傑，看到他也是準備十足而來。我們對手戲比較多，希望多些交流，互相學習，取得最好的默契！」於開鏡現場兩人穿著劇組特製電影T恤，郭富城衣服文案寫著「我是他兒子」，王柏傑則是一句「他是我老子」，加上本片為奇幻喜劇題材，真正的父子關係成謎，而鬼才導演許富翔又將如何逗樂觀眾，創造開懷大笑的精彩作品，大家拭目以待。

王柏傑則表示，能與郭富城共事非常榮幸：「可以跟郭富城合作有一種夢想實現的感覺，尤其是在一個這麼有趣的角色，雖然真的很緊張，但想到可以跟他一起共創，而且是非常難得的經驗。我也一直想跟許富翔導演合作，這次終於圓夢了，兩個願望一次滿足。」陳意涵笑說：「想接演的原因當然是因為導演和我很熟，好不容易這次有機會，我在家一直舉手說我要演，自己努力爭取這個角色來的！」，並搞笑說，很羨慕王柏傑和郭富城這次有很多對手戲，「我有和導演說，我可不可以加戲？結果導演回我，你可以多來探班就好。」古斌則說：「電影劇情一定是華人都會有共鳴的話題，上映後一定會帶家人進戲院看片。」

