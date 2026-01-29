郭富城來台 新片老子開鏡

台灣奇幻喜劇電影「老子」29日舉行開鏡儀式，演員陳意涵（左起）、王柏傑、郭富城、古斌出席，祈求拍片順利。

香港天王郭富城主演台灣奇幻喜劇電影「老子」29日開鏡，郭富城、王柏傑、陳意涵、古斌出席開鏡儀式，並入境隨俗拿「守護神零食」乖乖，祈願拍攝順利。郭富城表示，「每次接演到新的電影，我都把自己當成一個新的演員」；陳意涵笑說，很羨慕王柏傑跟郭富城有很多對手戲，甚至主動向導演老公許富翔要求加戲。

王柏傑表示，能跟郭富城合作是夢想實現，加上一直想跟導演許富翔合作，「這次終於圓夢了，兩個願望一次滿足。」

陳意涵以許富翔的妻子的身分打趣表示，「好不容易這次有機會，我在家一直舉手說我要演，自己努力爭取這個角色來的。」