郭富城兩千金長這樣！「遺傳爸媽神基因」嗨跳女團舞 網：原地出道

香港天王2017年與小22歲的模特兒方媛結婚，去年迎來第3個女兒誕生，一家五口生活幸福美滿。方媛婚後經常在社群分享家庭日常，與粉絲更新近況，昨（28）日更曝光一段女兒嗨跳韓國女團BABYMONSTER舞蹈的影片，雖然方媛特地用墨鏡貼圖擋住女兒的臉，依舊不難看出女兒的高顏值與堅強舞蹈實力。

郭富城8歲大女兒郭詠希與6歲二女兒郭泳萱跳得有模有樣。（圖／翻攝自方媛IG）

影片中，郭富城8歲大女兒郭詠希（Chantelle）身穿粉色上衣搭配黑色短裙，6歲二女兒郭泳萱（Charlotte）則穿著迷彩上衣與短裙，兩人自信隨著BABYMONSTER歌曲〈PSYCHO〉扭腰擺臀，面對鏡頭完全不怯場。影片曝光後，網友大讚兩個女孩完美遺傳到郭富城的舞蹈基因與方媛的高顏值，甚至直呼「可以原地出道」。

郭富城女兒遺傳到爸媽的完美基因。（圖／翻攝自方媛IG）

郭富城女兒頂著星二代光環出身，從小耳濡目染，天王此前出席活動聊到女兒熱愛唱歌跳舞，笑說：「以後不知道會不會變成女團」，也強調若女兒有進軍演藝圈的想法肯定支持。郭富城透露，孩子們現在每天在家唱歌跳舞，他不僅特地訂購兩面鏡子給女兒，甚至請專業舞蹈老師到家中指導，自己偶爾也會針對女兒的舞蹈細節給予一些建議。

