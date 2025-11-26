郭富城公開三女兒名字「老婆方媛大方曬曼妙身材」 被問第四胎進度鬆口了

郭富城日前才到高雄舉辦演唱會，60歲的他身材維持得很好，在演唱會上禁不住歌迷要求，拉開衣服秀出胸腹肌，讓全場嗨翻。體力一等一的他，老婆方媛也順利生下第三胎，最後揭曉性別是女兒，當時郭富城開心表示自己被四個公主圍繞，近日他出席記者會，被問到第四胎的進度，他也首度鬆口。

郭富城也終於在生下三寶後首度受訪，他大方公開女兒的名字叫郭詠心，英文名字是Cheryl，聊起有沒有開始計劃第四胎？郭富城未鬆口，緊說「我經常說，每一樣東西在我生活裡面，性格裡面，每一樣都是順其自然」，但補充家裡有小孩很熱鬧，笑說「越多越熱鬧，我喜歡熱鬧嘛，我就會覺得很好啦！」

對於要再度照顧小寶寶，郭富城表示過程很享受，「無論在外面工作多辛苦，流再多汗，當我看到寶寶，就算她在睡覺，只要她睜開眼睛看到我的時候，我整個人都融化了，一切都值得」。

郭富城老婆方媛迅速恢復曼妙身材。（圖／翻攝微博）

而郭富城的第三胎女兒25日滿月，老婆方媛也剛做完月子出關，她開心的在社群曬出多張照片，生完三胎的她仍維持好身材，笑說「很久沒化妝，皮膚變好好」，而她人在海景房坐月子，陽台還有郭富城帶著兩個女兒在陽台開演唱會，一家四口和樂融融。

