郭富城公開小女兒名字 和方媛4寶進度曝光

▲郭富城（左）公開第三胎女兒名字為郭詠心，同時鬆口和老婆方媛（右）的第四胎計劃「順其自然」。（圖／方媛Moka 微博）

[NOWnews今日新聞] 香港天王郭富城日前迎來60歲大壽，同時第三胎小女兒也順利來到這個世界，雙喜臨門的他日前接受媒體專訪，開心公開自己小女兒的名字為Cheryl、中文名郭詠心；被問及和老婆方媛的第四胎計劃，他也大方回應，表示順其自然即可。

郭富城公開小女兒名字 四胎計劃曝光

郭富城在三女兒出生後首次出席記者會，受訪時他大方公開了女兒的名字，英文為Cheryl、中文名為郭詠心；同時當天也聊起了他和老婆方媛是否有第四胎的計劃，為此他回應，「每一樣東西在我生活裡面都是順其自然」，表示自己很喜歡被孩子環繞的熱鬧感覺，間接回應四胎計劃。

廣告 廣告

對於睽違多年要再照顧新生兒，郭富城表示自己樂在其中，認為無論在外頭工作多辛苦，流了再多汗，不過只要回到家可以看見小寶寶，看著她睜著眼睛看著自己時，就會整個人融化，認為一切努力都非常值得。

▲郭富城公開第3胎女兒名字為郭詠心。（圖／郭富城IG@aaronkwokxx）

天王郭富城於2017年和中國網紅方媛結婚，兩人陸續生下兩位女兒，上月23日再添一女，讓他開心在社群寫下：「我是全世界最幸運的男士，被四位女神深深的愛着。」雖不如外界所傳言第三胎將會誕下男娃，為此郭富城和方媛各自在社群寫下，「性別從不是我們愛的條件」、「無論是兒子或是女兒都是上天賜予我最珍貴的禮物」，認為能讓孩子健康、快樂、善良成長才是夫妻倆最在乎的。

資料來源：方媛微博、郭富城微博

更多 NOWnews 今日新聞 報導

郭富城首攻高雄巨蛋！升級3寶爸炫女兒 甜告白粉絲：永遠不分開

史上最狂廣告！蔡依林、周杰倫神仙打架 郭富城站C位旁邊還有F4

郭富城不只是舞王！靠演技成就金馬、金像雙料影帝 狠甩帥哥標籤