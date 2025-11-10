郭富城出道35年首攻雄蛋 揪台粉尬舞《鯊魚寶寶》萬人嗨翻
香港天王郭富城適逢出道35 週年之際，上週末連兩天首度唱進高雄巨蛋，8日首場正式登場，相隔近一年再次回到台灣，郭富城準備誠意十足的歌單與全面升級的舞台設計，帶給台灣歌迷充滿震撼的視覺與聽覺盛宴，精心挑選的歌單更是滿滿回憶殺，讓高雄巨蛋變身大型KTV，掀起熱烈合唱。
郭富城抵達高雄巨蛋後，與工作人員一起拜拜，現場準備香港文化中特有的「烤乳豬」，祈求演唱會一切順利平安，從拿香、燒紙錢到切乳豬，每個環節都不馬虎，由天王親自進行，顯現他對演出的重視。
「星展銀行-郭富城ICONIC 世界巡迴演唱會」高雄站特別為台灣觀眾量身打造全新舞台與和聲光效果，結合延伸舞台、多層次LED螢幕與高規格特效，讓每位觀眾都能近距離感受到天王魅力。 此次更請來曾為《重慶森林》、《花樣年華》操刀美術、造型的金馬大師張叔平替郭富城設計舞台服裝造型及視覺特效，呈現時尚與電影感兼具的視覺享受。
演唱會以巡演主題曲《EXIT》揭開序幕，30年沒回到高雄，郭富城問台下粉絲：「30年沒回來，我覺得你們都沒有變！那我有變嗎？」聽到粉絲大喊「沒有」，他嘴甜告白：「真的嗎？我覺得我有變，變得更想念大家，變得更愛你們，變得看到你們會更加感動。」
郭富城在台出道35年，首度登上高雄巨蛋開唱，這次帶著去年開跑的ICONIC巡演南下，他說：「30年前來高雄在哪裡我都不記得了，但高雄巨蛋是我的第一次，我把第一次奉獻給高雄巨蛋了。而ICONIC翻譯中文就是標誌性的意思，我剛出道的形象是否就是你們心目中『標誌性』的郭富城呢？那時候很單純、眼睛很大、皮膚很嫩、頭髮很多，不過我心目中的標誌性其實是你們給我的掌聲啦，無論身在何處，我腦中都會想到台灣的歌迷，大家給我很多的鼓勵與支持，我更沒想過出道35年後來能繼續在台灣，來到高雄表演，謝謝大家！」
從人氣勁舞歌曲《唱這歌》《狂野之城》，到經典抒情作品，每首歌都引發全場大合唱。日前才剛過60歲生日的郭富城，依舊維持超強體力，揮汗帶來多首唱跳演出，歌曲間擦汗時他自嘲：「雖然我年紀有點『成熟』，但我還是很注重外表的，這樣擦一下看起來比較乾淨一點吧。」他透露演出前會從社群帳號上詢問粉絲意見，得知粉絲特別喜歡某些早期歌曲，儘管他頻喊「唱起來有點尷尬」，還是為了台灣粉絲將《傷心的話留到明天再說》、《我想偷偷對你說我愛你》放入高雄站歌單中，他表示：「這兩首歌真的不得了，一唱就回到我青春的時候，回到我皮膚最好的時候，回到當時在台灣宣傳的時候，哇真的好辛苦啊，但值得啦，不然也不會有現在站在這裡的郭富城。」他帶著粉絲乘坐時光機回到過去，現場熱情粉絲高喊他的經典廣告台詞「你是我的巧克力」，他也配合回：「吻我，不要問我。」掀起全場尖叫聲。
難得回到台灣，又是出道35年，郭富城與粉絲分享許多的感慨，也難得提到自己的三寶爸身分，他笑說：「我覺得35年了，我的中文還是沒有進步，但反正現在我有3個女兒，她們到時候會教我。」他也提到前天在機場看到從出道以來支持自己的粉絲帶著家人一起追星，「我非常感動，但我也知道有粉絲還沒結婚，沒關係，快點去找！但緣分是天注定的強求不來，就和我和你們的關係也是天注定，永遠不會分開。」演唱《我是不是該安靜的走開》時，郭富城唱一句再請粉絲接唱，聽到台灣歌迷熱情的齊唱聲，令他感動不已。
演唱《永遠愛不完》時，大螢幕上播映著AI製作影片，從小小郭富城接續到他踏入演藝圈的每個片刻，包含稚嫩的中分頭帥氣模樣，到他在每部戲劇作品中的造型和榮耀時刻，與粉絲一起回顧60年來隨著歲月成長的每一個郭富城。他感性表示：「雖然郭富城不能常常回到台灣，不能常常回到高雄，但今天看到這麼多觀眾來這裡看我演唱會，我覺得是我的福氣。」
而最令觀眾驚喜的橋段莫過於《鯊魚寶寶》，郭富城親自挑選粉絲尬舞，一起重現「鯊魚寶寶」舞，再掀演出高潮，超萌舞步吸引全場狂拍，同時也展現天王出道30多年來依然充滿童心與親和力的面貌。 聊到與《鯊魚寶寶》的合作，郭富城相當自豪，他炫耀：「我兩個女兒都超級喜歡《鯊魚寶寶》，還有一個現在還太小，但她們都很開心爸爸跟baby shark合作，而且我還有一個《對你愛不完》的合作版本。」他親自教學舞步，邀請全場跟著動起來，萬名粉絲一起跟著天王「嘟嚕嚕嘟」，形成有趣畫面。
高雄站首日吸引超過萬名粉絲朝聖，不僅有台灣各地觀眾，更有香港、新加坡、馬來西亞、韓國及日本粉絲遠道而來，圈內好友王力宏、楊丞琳、林熙蕾也送上花籃祝福。 看到滿場燈海與應援橫幅，郭富城感動表示：「真的非常感謝大家的支持，希望下次再回來，不會讓你們等那麼久！」演唱會尾聲，郭富城帶著全場歌迷一起唱在台出道曲《對你愛不完》，加上招牌舞步，為雄蛋首唱畫下完美句點。
其他人也在看
才暴瘦10公斤！泫雅演出一半昏倒 發文道歉報平安：什麼都不記得了
泫雅9日在澳門參與「WaterBomb水炸彈音樂節」，登台演唱招牌歌曲〈Bubble Pop〉。表演過程中，她在舞台上邊舞動邊轉身，卻突然失去力氣倒地，嚇壞一旁舞者，立即上前查看情況，保鑣也迅速衝上台將她抱離舞台，現場觀眾見狀紛紛驚呼。有現場目擊者表示，泫雅在演唱倒數第二首...CTWANT ・ 2 小時前
泫雅唱到一半「突癱軟暈倒」！粉絲當場目擊嚇壞
娛樂中心／李明融報導南韓女星泫雅擁有亮麗的外型以及火辣身材，因此也被封為「性感小野馬」，在去年與龍俊亨完婚後，休息一段時間，而她今天（9日）現身澳門water bomb（水彈音樂節）開唱時，表演到一半突然當場無預警暈倒，工作人員見狀也立刻衝上台將她抱走，台下粉絲也瞬間嚇壞，擔心是否身體出了狀況。民視 ・ 12 小時前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 1 天前
粿粿吃王子好友全裝傻！范姜彥豐氣到退追蹤 網教一招：能告密還不沾腥
藝人范姜彥豐近期點名老婆粿粿（江瑋琳）出軌王子（邱勝翊），稱粿粿自和王子一行人美國旅遊返台後態度大變，以「過去太常黏在一起」為由，要求有更多時間及空間獨自與朋友相處，更爆出共通好友選擇幫粿粿隱瞞，范姜彥豐心寒退追「好友」社群帳號，引起熱議。就有網友好奇「朋友出軌你會老實說還是幫忙隱瞞」？三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
娛樂報報／范姜彥豐消瘦苦熬婚變風暴 深夜孤單嗑粉也寵粉
粿粿、王子因出軌形象全毀，近日網路上瘋傳范姜彥豐手上握有「粿王」出軌的鐵證，是兩人「裸體互擁」的照片，對比粿粿在IG上PO的照片，「裸體互擁照」背景就是粿粿家中的衛浴設備。不過並未獲得當事人的證實。時報周刊CTWANT讀者本月8日深夜11點半左右，於台北市信義區某知名...CTWANT ・ 3 小時前
林心如從小美到大！國中制服照出土 清純模樣網看傻了：都沒有變
49歲女星林心如憑藉電視劇《還珠格格》的「紫薇」廣為人知，近年來不只朝演員發展，還升格為戲劇製作人榮獲金鐘獎的肯定。今（9日）她在臉書中分享一張國中青澀制服照，引來許多網友留言，狂讚林心如都沒有變。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
爆「郭董母百歲高齡過世仍慶生」！曾馨瑩PO婆媳合照 發聲還原真相
鴻海創辦人郭台銘母親郭初永真6日辭世，享嵩壽100歲，郭台銘悲痛萬分。據了解，本月11日為曾馨瑩51歲生日，遭爆出曾馨瑩與好友們慶生，並開心與賈永婕、關穎合照。對此，曾馨瑩發文澄清，與好友聚會在本月4日，且她事前不曉得朋友會替她慶生，而她最敬愛的婆婆離世，她沉重寫下，「絕不可能在她離世的隔天仍去慶生。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子偷吃粿粿！周曉涵發文喊「懂被背叛的心情」 遭閨蜜陷害：細思極恐
范姜彥豐先前控訴粿粿與王子邱勝翊「偷吃」事件震撼演藝圈，引發外界熱議。女星周曉涵在風波爆發後曾於社群寫下：「刷了兩天新聞，我完全懂那種細思極恐、隱藏在朋友群裡最後被背叛的心情」，引發聯想是否在針對該事件發聲。她7日出席萬海慈善「讓愛閃耀」公益義賣記者會，首度回應發文初衷，坦言「是有感而發」，因為她過去也曾被閨蜜利用，至今仍難以釋懷。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿17分鐘道歉片「撞臉本土男YTR」！釣出本尊神回：王子我可以
粿粿與范姜彥豐結婚3年，日前遭對方控訴婚內出軌王子（邱勝翊），本月1日發聲坦承雙方確實有踰矩行為，還在影片中爆哭向親友、家人及社會大眾致歉。近日有網友發現，粿粿在道歉影片中的模樣，竟然撞臉擁有36萬訂閱的本土男YouTuber「尼克星」，還意外釣出本人回應。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
拒跟徐若瑄演床戲！黃立成鬆吐真實主因 自此15年沒戲約找上門
「麻吉大哥」黃立成曾是嘻哈團體「L.A. Boyz」的一員，近年則淡出演藝圈，選擇轉戰加密貨幣市場，然而，剛過完生日的黃立成，今（9日）發文回顧自己的演藝生涯，坦承曾拒絕徐若瑄的床戲邀約，瞬間掀起大家討論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
歐陽妮妮「想生三娃」遭張書豪拒絕 一句話惹怒網友：超不負責任！
歐陽妮妮與老公張書豪今年跨年夜迎接兒子出生，4月透露到中國杭州展開新生活。近日在中國節目《亂室英雄》中曝光住家內部全貌。其中提到她「想生三個（小孩）」，但是老公不想，一旁張書豪解釋原因，網友看了這片段，幾乎都贊同張書豪的想法。鏡報 ・ 1 天前
鄭家純遭酸炫耀還扯「大谷妻」 本尊神回1句萬網讚爆
娛樂中心／楊佩怡報導女星鄭家純（雞排妹）以超反差甜美臉蛋與惹火身材走紅，面對社會時事相當敢言的她，吸引不少粉絲追隨，2022年與大3歲日本老公Akira結婚的她，不時會在社群分享生活近況。近日剛在日本完成夢幻婚禮的她，在臉書寫下搭乘商務艙的心得感想，卻被酸民批評：「大谷翔平老婆還在用iphone13，就妳還在那邊炫耀」，而鄭家純也高情商回應酸民，讓萬網大讚不已。民視 ・ 1 天前
陳漢典、Lulu登記結婚超慌亂！證件照歪頭被打槍 緊張到忘記住哪裡
藝人陳漢典與Lulu（黃路梓茵）在10月20日悄悄前往戶政事務所登記結婚，正式成為夫妻。今（7）日，Lulu於YouTube頻道公開一支12分鐘影片，首度曝光兩人登記當天的全紀錄，從搞笑失誤到甜蜜互動，感動之餘網友全笑歪腰。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
《全明星》女星健康亮紅燈 「1週進醫院5次」 認：比預期嚴重
《全明星》女星健康亮紅燈 「1週進醫院5次」 認：比預期嚴重EBC東森娛樂 ・ 1 天前
車仁表當公公了！26歲歌手兒娶企業家女兒
[NOWnews今日新聞]有著「初代韓流男神」之稱的男星車仁表，出道多年來演出許多熱門戲劇作品，而近日傳出他26歲的歌手兒子車政民即將結婚，新娘不僅是某企業高層的女兒，還是車政民的青梅竹馬，兩人將於1...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前
「初代韓流男神」升格當公公！歌手兒將娶企業高層之女 婚禮時間曝
「初代韓流男神」車仁表（차인표，又譯：車仁杓）擁有帥氣的外型，自出道以來累積許多戲劇作品，深受粉絲喜愛。近日，跟他同樣在演藝圈打拼的26歲兒子傳出結婚喜訊，對象是某企業高層的女兒。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
高捷率《角頭》40大軍送別顏正國！魏德聖以為死訊是假新聞⋯謝他為片苦練四國語言
曾以電影《好小子》走紅的資深演員顏正國，於上月7日因胰臟癌病逝，享年50歲。他的告別式於今（8日）上午10點在板橋殯儀館景福廳舉行，現場聚集了上百位親友與工作人員，送這位英年早逝的影人最後一程。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
虞書欣泰國工作無視國喪「穿華麗亮藍性感禮服」 當地網友批：極度不尊重
泰國王太后詩麗吉於10月24日辭世，享耆壽93歲，泰國全國正式進入國喪期，政府呼籲民眾盡量穿黑色或素色服裝，以表達哀思與敬意。而虞書欣最近到泰國為產品代言出席分享會，以及宣傳她的新電視劇《雙軌》，她穿著一套亮藍色性感魚尾禮服登台，整個人看起來十分華麗，她還在台...CTWANT ・ 18 小時前
港星海俊傑淚求醫藥費！愛妻急性肝硬化「我不是騙子」
香港男星海俊傑8日突然上傳一段求助影片，聲淚俱下表示老婆莫家慈急性肝硬化，需要籌150萬元港幣（約為新台幣278萬元），以進行肝臟移植手術，付不出醫藥費的他請求各界協助。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 14 小時前