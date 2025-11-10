郭富城出道35年首攻雄蛋 揪台粉尬舞《鯊魚寶寶》萬人嗨翻

郭富城出道35年首度到高雄巨蛋開唱，首日吸引萬人入場朝聖。（爵士娛樂／iMe TW提供）

香港天王郭富城適逢出道35 週年之際，上週末連兩天首度唱進高雄巨蛋，8日首場正式登場，相隔近一年再次回到台灣，郭富城準備誠意十足的歌單與全面升級的舞台設計，帶給台灣歌迷充滿震撼的視覺與聽覺盛宴，精心挑選的歌單更是滿滿回憶殺，讓高雄巨蛋變身大型KTV，掀起熱烈合唱。

郭富城抵達高雄巨蛋後，與工作人員一起拜拜，現場準備香港文化中特有的「烤乳豬」，祈求演唱會一切順利平安，從拿香、燒紙錢到切乳豬，每個環節都不馬虎，由天王親自進行，顯現他對演出的重視。

廣告 廣告

「星展銀行-郭富城ICONIC 世界巡迴演唱會」高雄站特別為台灣觀眾量身打造全新舞台與和聲光效果，結合延伸舞台、多層次LED螢幕與高規格特效，讓每位觀眾都能近距離感受到天王魅力。 此次更請來曾為《重慶森林》、《花樣年華》操刀美術、造型的金馬大師張叔平替郭富城設計舞台服裝造型及視覺特效，呈現時尚與電影感兼具的視覺享受。

演唱會以巡演主題曲《EXIT》揭開序幕，30年沒回到高雄，郭富城問台下粉絲：「30年沒回來，我覺得你們都沒有變！那我有變嗎？」聽到粉絲大喊「沒有」，他嘴甜告白：「真的嗎？我覺得我有變，變得更想念大家，變得更愛你們，變得看到你們會更加感動。」

郭富城在台出道35年，首度登上高雄巨蛋開唱，這次帶著去年開跑的ICONIC巡演南下，他說：「30年前來高雄在哪裡我都不記得了，但高雄巨蛋是我的第一次，我把第一次奉獻給高雄巨蛋了。而ICONIC翻譯中文就是標誌性的意思，我剛出道的形象是否就是你們心目中『標誌性』的郭富城呢？那時候很單純、眼睛很大、皮膚很嫩、頭髮很多，不過我心目中的標誌性其實是你們給我的掌聲啦，無論身在何處，我腦中都會想到台灣的歌迷，大家給我很多的鼓勵與支持，我更沒想過出道35年後來能繼續在台灣，來到高雄表演，謝謝大家！」

從人氣勁舞歌曲《唱這歌》《狂野之城》，到經典抒情作品，每首歌都引發全場大合唱。日前才剛過60歲生日的郭富城，依舊維持超強體力，揮汗帶來多首唱跳演出，歌曲間擦汗時他自嘲：「雖然我年紀有點『成熟』，但我還是很注重外表的，這樣擦一下看起來比較乾淨一點吧。」他透露演出前會從社群帳號上詢問粉絲意見，得知粉絲特別喜歡某些早期歌曲，儘管他頻喊「唱起來有點尷尬」，還是為了台灣粉絲將《傷心的話留到明天再說》、《我想偷偷對你說我愛你》放入高雄站歌單中，他表示：「這兩首歌真的不得了，一唱就回到我青春的時候，回到我皮膚最好的時候，回到當時在台灣宣傳的時候，哇真的好辛苦啊，但值得啦，不然也不會有現在站在這裡的郭富城。」他帶著粉絲乘坐時光機回到過去，現場熱情粉絲高喊他的經典廣告台詞「你是我的巧克力」，他也配合回：「吻我，不要問我。」掀起全場尖叫聲。

難得回到台灣，又是出道35年，郭富城與粉絲分享許多的感慨，也難得提到自己的三寶爸身分，他笑說：「我覺得35年了，我的中文還是沒有進步，但反正現在我有3個女兒，她們到時候會教我。」他也提到前天在機場看到從出道以來支持自己的粉絲帶著家人一起追星，「我非常感動，但我也知道有粉絲還沒結婚，沒關係，快點去找！但緣分是天注定的強求不來，就和我和你們的關係也是天注定，永遠不會分開。」演唱《我是不是該安靜的走開》時，郭富城唱一句再請粉絲接唱，聽到台灣歌迷熱情的齊唱聲，令他感動不已。

演唱《永遠愛不完》時，大螢幕上播映著AI製作影片，從小小郭富城接續到他踏入演藝圈的每個片刻，包含稚嫩的中分頭帥氣模樣，到他在每部戲劇作品中的造型和榮耀時刻，與粉絲一起回顧60年來隨著歲月成長的每一個郭富城。他感性表示：「雖然郭富城不能常常回到台灣，不能常常回到高雄，但今天看到這麼多觀眾來這裡看我演唱會，我覺得是我的福氣。」

而最令觀眾驚喜的橋段莫過於《鯊魚寶寶》，郭富城親自挑選粉絲尬舞，一起重現「鯊魚寶寶」舞，再掀演出高潮，超萌舞步吸引全場狂拍，同時也展現天王出道30多年來依然充滿童心與親和力的面貌。 聊到與《鯊魚寶寶》的合作，郭富城相當自豪，他炫耀：「我兩個女兒都超級喜歡《鯊魚寶寶》，還有一個現在還太小，但她們都很開心爸爸跟baby shark合作，而且我還有一個《對你愛不完》的合作版本。」他親自教學舞步，邀請全場跟著動起來，萬名粉絲一起跟著天王「嘟嚕嚕嘟」，形成有趣畫面。

高雄站首日吸引超過萬名粉絲朝聖，不僅有台灣各地觀眾，更有香港、新加坡、馬來西亞、韓國及日本粉絲遠道而來，圈內好友王力宏、楊丞琳、林熙蕾也送上花籃祝福。 看到滿場燈海與應援橫幅，郭富城感動表示：「真的非常感謝大家的支持，希望下次再回來，不會讓你們等那麼久！」演唱會尾聲，郭富城帶著全場歌迷一起唱在台出道曲《對你愛不完》，加上招牌舞步，為雄蛋首唱畫下完美句點。