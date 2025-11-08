郭富城升格三寶爸首開唱！突喊「我變了」吐60歲心聲

郭富城8日首度在高雄巨蛋舉辦演唱會。翻攝aaronkwokxx IG

香港天王郭富城今（8日）起連2天於雄蛋開唱，30年沒回到高雄，郭富城一以〈EXIT〉揭開序幕，全場尖叫聲不斷，氣氛嗨炸。看著上萬歌迷支持，他感動問：「30年沒回來，我覺得你們都沒有變！那我有變嗎？」聽到粉絲大喊「沒有」，他嘴甜告白：「真的嗎？我覺得我有變，變得更想念大家，變得更愛你們，變得看到你們會更加感動。」

郭富城1990年以國語專輯《對你愛不完》在台灣出道，適逢入行35週年之際，他首度登上高雄巨蛋開唱，開心說：「30年前來高雄在哪裡我都不記得了，但高雄巨蛋是我的第一次，我把第一次奉獻給高雄巨蛋了。而ICONIC翻譯中文就是標誌性的意思，我剛出道的形象是否就是你們心目中『標誌性』的郭富城呢？」

郭富城8日首度在高雄巨蛋舉辦演唱會。讀者提供

他提到自己那時候「很單純、眼睛很大、皮膚很嫩、頭髮很多」，「不過我心目中的標誌性其實是你們給我的掌聲啦，無論身在何處，我腦中都會想到台灣的歌迷，大家給我很多的鼓勵與支持，我更沒想過出道35年後來能繼續在台灣，來到高雄表演，謝謝大家」！一席話感動全場，台上台下互動熱絡。

從人氣勁舞歌曲〈唱這歌〉、〈狂野之城〉，到經典抒情作品，每首歌都引發全場大合唱。日前才剛過60歲生日的郭富城，依舊維持超強體力，揮汗帶來多首唱跳演出，歌曲間擦汗時他自嘲：「雖然我年紀有點『成熟』，但我還是很注重外表的，這樣擦一下看起來比較乾淨一點吧。」幽默逗笑所有人。

郭富城8日首度在高雄巨蛋舉辦演唱會。翻攝aaronkwokxx IG



