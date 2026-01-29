郭富城合作王柏傑、陳意涵 奇幻喜劇臺北開鏡

記者王丹荷／綜合報導

天王郭富城參演的奇幻喜劇《老子》今（29）日舉行開鏡儀式，導演許富翔與郭富城、王柏傑、陳意涵、古斌出席。郭富城透露新戲開拍心情：「每次接演到新的電影，我都把自己當成一個新的演員，最重要的是全情投入，用心地從中學習更多，就像和角色活過一次一樣！」

郭富城十分欣賞《老子》的劇本，事前在香港和導演及主創團隊多次見面交流劇本及造型，對每個細節也提出寶貴意見。今日正式開鏡，他也是萬分期待，很開心收到於香港電影開鏡傳統必備的「開工紅包」，和主演王柏傑、陳意涵、古斌及導演團隊一起拿著紅包大合照，王柏傑則拿出被視為百工百業守護神的經典零食「綠色乖乖」，既討喜又可愛，現場氣氛熱鬧歡欣。

郭富城表示，《老子》籌備期間和導演許富翔、王柏傑都花費許多時間溝通，從角色外型到個性談吐，每個細節都不放過，務求做到最好。敬業的郭富城向來為演戲做足準備，片中與王柏傑搭檔，事前已經充分了解這位拍檔，表示：「很期待和第1次合作的演員們交流，尤其柏傑，看到他也是準備十足而來。我們對手戲比較多，希望多些交流，互相學習，取得最好的默契！」

開鏡現場2人穿著劇組特製電影T恤，郭富城衣服文案寫著：「我是他兒子」，王柏傑則是1句：「他是我老子」，加上本片為奇幻喜劇題材，真正的父子關係成謎；王柏傑表示，能與郭富城共事非常榮幸：「可以跟郭富城合作有種夢想實現的感覺，尤其是在這麼有趣的角色，雖然真的很緊張，但想到可以跟他一起共創，是非常難得的經驗。我也一直想跟許富翔導演合作，這次終於圓夢了，2個願望1次滿足。」

陳意涵笑說：「想接演的原因當然是因為導演和我很熟，好不容易這次有機會，我在家一直舉手說我要演，自己努力爭取這個角色來的！」並搞笑說，很羨慕王柏傑和郭富城這次有很多對手戲，「我有和導演說，我可不可以加戲？結果導演回我，妳可以多來探班就好。」古斌則說：「電影劇情一定是華人都會有共鳴的話題，上映後一定會帶家人進戲院看片。」

導演許富翔相當擅長喜劇題材，他表示：「我常從合作演員的過去作品看他們的表演特質，影帝郭富城的作品《父子》、《踏血尋梅》，到近期同樣是喜劇題材的《臨時劫案》，我相信郭富城一定會帶來最好的表演方式。」期待後續拍攝、演員及劇組互動過程能擦出許多精采火花，卡司陣容還包括金獎實力演員陳博正、夏于喬、黃鐙輝、廖慧珍、江齊等同台助陣。

陳意涵（左起）、王柏傑、郭富城、古斌出席《老子》開鏡儀式。（網銀國際影視提供）

郭富城（右二）、王柏傑（左2）穿著劇組特製電影T恤，真正的父子關係成謎。（網銀國際影視提供）

陳意涵（左起）、王柏傑、古斌、導演許富翔共同揭開紅布。（網銀國際影視提供）