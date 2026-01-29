郭富城女兒「精準嗨跳韓團舞蹈」 他鬆口支持：不知道會不會變成女團
郭富城日前才喜獲第三個千金，先前受訪時他透露，8 歲的大女兒 Chantelle 與 6 歲的二女兒 Charlotte 都很喜歡唱唱跳跳，遺傳到他的舞王基因。老婆方媛 28 日也曬出兩個女兒嗨跳 BABY MONSTER 歌曲〈PSYCHO〉的影片，獲得一片好評。
影片中，郭富城的大女兒 Chantelle、二女兒 Charlotte 自信地隨著 BABY MONSTER 的〈PSYCHO〉扭腰擺臀，甩頭動作也相當精準，讓不少網友直呼可愛，認為兩人不僅繼承了爸爸郭富城的舞蹈天分，也遺傳了媽媽方媛的漂亮臉蛋。
郭富城受訪時先是笑說：「慘啦，以後不知道會不會變成女團，這可真是件大事了。」但被問到是否會支持女兒們，他則開心表示當然支持，並爆料家中已訂了兩面鏡子，讓女兒們練習跳舞，甚至會請老師到家中教學。
