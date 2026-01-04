郭富城嫩妻上海掃貨黃金！看中秒刷卡「戰利品3大袋」估破百萬

娛樂中心／周希雯報導

中國網紅方媛2017年晉升天王嫂、閃嫁大22歲的香港天王郭富城，並陸續生下3名可愛的孩子，升格為幸福一家五口。婚後，方媛仍熱衷在社群平台分享貴婦日常，上個月才出月子的她，近期被目擊現身中國上海金飾店掃貨，最後拿出手機刷卡支付時毫不手軟，離開時更有員工幫忙提著3大袋戰利品護送；驚人購買力震撼網友。事後有網友粗略計算，當天方媛光是買金飾就花了上百萬人民幣。





方媛（左）與郭富城（右）結婚多年。（圖／翻攝「方媛Moka」小紅書）

方媛近日在社群發出「上海買金日記」，只見她以一身金黃色優雅中式穿搭、手拿愛馬仕包包，搭乘豪華7人座車來到金飾店，渾身散發貴婦氣息。抵達後，門口已有工作人員前來迎接，入店後拿出不同款式供她挑選，方媛也一一試戴在身上、仔細感受設計細節。後來方媛表明想找日常簡約款式，店員再拿出多款寓意吉利的金飾，其中有幾款特別引起她關注，不僅讚譽有加、更流露出喜好之情。

方媛發次在上海買金的影片。（圖／翻攝「方媛Moka」小紅書）

方媛發次在上海買金的影片。（圖／翻攝「方媛Moka」小紅書）

經過一番仔細挑選，方媛最終下手螃蟹、金元寶等造型等項鏈，每一款都是金光燦燦，表示要送給3名女兒或親人朋友；其中有1款份量十足、較為中性氣息的粗金珠頸鍊，被猜測是要送給老公郭富城。結帳時，方媛拿出手機行動支付，全程神情輕鬆、沒有任何一絲猶豫，最終離開時不僅有店員護送，還幫忙提著3大袋的戰利品，走在路上整個人氣場十足。

方媛付款毫不手軟。（圖／翻攝「方媛Moka」小紅書）

值得一提的是，事後有網友估算，若方媛真的買下當天看中的所有金飾，至少也要上百萬人民幣。驚人購買力震撼網友，同時留言表示，「姐姐真的好有氣質」、「媽媽太會生了，這個鼻子耳朵頭骨，真是福氣滿滿」、「嫁給了偶像，有錢有顏有娃，好幸福」、「耳朵一看就很有福氣」、「這個耳朵、鼻子加完美頭型，該她富」。

原文出處：郭富城嫩妻「上海掃貨黃金」刷卡不手軟！店員幫提「3大袋戰利品」估破百萬

