郭富城嫩妻出手闊綽！現蹤上海掃貨黃金 「3大袋戰利品」估破百萬

娛樂中心／蔡佩伶報導

方媛現蹤上海掃貨黃金。（圖／翻攝自方媛小紅書）

香港天王郭富城與小22歲的嫩妻方媛結婚多年，本就育有兩女的他們，在去年（2025）11月又迎來第三胎的誕生，家庭生活十分美滿。近日，產後回歸的方媛也曬出在上海逛金飾店的影片，其中她展現驚人購買力掀起大家討論。

從曝光的影片可以看到，方媛現蹤上海一家金飾店進行採買，一邊聽服務員介紹一邊稱讚店家的金飾很特別，是外界少見款式，很適合送給親友們，其中她也相中一條鑲著鑽石「小螃蟹頸鍊」，認為可以買來送給三個小孩，而方媛脖子還試戴一條較粗的金珠頸鍊，則讓外界猜測可能是要買給老公郭富城。

方媛經過一番挑選後，霸氣拿出手機掃碼結帳，雖然最終沒有公布她所買的戰利品有哪些，不過從離開店家，員工幫提的三大紙袋，足以展現方媛強大的購買力，網友更表示如果方媛所試戴的金飾全數購入，恐怕價格飆破百萬人民幣。

方媛展現驚人購買力。（圖／翻攝自方媛小紅書）

