郭富城嫩妻遭傳「參加名媛培訓班」！向太不忍抖出內幕

中國近期流傳所謂「名媛培訓班」、「天王嫂訓練營」，課程涵蓋外貌與形象塑造，並教授社交禮儀及奢侈品知識，把學員打造成「白富美」人設後，再送往高端場所，藉此增加嫁入豪門或與天王交往的機會。當時消息曝光後，不少天王嫂都被點名，其中就包括郭富城小22歲嫩妻方媛；「香港娛樂大亨」向華強妻子向太（陳嵐）近期被問及此事，也忍不住親上火線公開內幕。





郭富城嫩妻遭瘋傳「參加名媛培訓班」！向太1句抖出內幕：誰有資格？

方媛（左圖左）與郭富城（左圖右）結婚多年。（圖／翻攝「方媛Moka」微博）

向太以強悍又仗義直言作風著稱，手握龐大演藝資源及人脈的她，近年進軍社群後多次公開演藝圈黑幕。近期她開直播為方媛抱不平，先是反問酸民「剛好給一個天王看中了，你覺得她就是撈女嗎？」直言大部分酸民都是處於嫉妒，「她有什麼錯？她只不過比你們幸運一點而已，被我們天王看中」。向太也認為，方媛是真的很愛郭富城，才願意為他生3名孩子。

因此，向太對於「名媛培訓班」的傳聞嗤之以鼻，直言「都是狗屁，根本不存在！當今誰有資格教？你告訴我，什麼叫名媛？沒人敢跳出來」，如果真的想學習、藉此進入上流社會，「可以叫AI教你，不用錢」。向太也坦言，非常不喜歡「撈女」一詞，「為什麼只有『撈女』，沒有『撈男』這個詞呢？難道1個年輕漂亮女孩，嫁給中年有錢的男人，就叫撈女？」一番話引起熱烈討論。

