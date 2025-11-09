郭富城尬舞歌迷 ３寶爸超鯊

香港天王郭富城8日首次在高雄巨蛋開唱，熱跳嗨唱多首經典歌曲。

本報綜合報導

60歲香港天王郭富城出道35年首度在高雄巨蛋開唱，8日首場吸引萬人入場朝聖，身為3寶爸的郭富城邀粉絲一起跳鯊魚寶寶舞，超萌舞步吸引全場狂拍，成為當晚驚喜。

郭富城以EXIT揭開序幕，他笑問粉絲：「30年沒回來，我覺得你們都沒有變，那我有變嗎？」聽到粉絲回應「沒有！」他則說：「真的嗎？我覺得我有變，變得更想念大家，變得更愛你們，變得看到你們會更加感動。」

郭富城說，演唱會名稱是「標誌性」的意思，「我心目中的標誌性其實是你們給我的掌聲，無論身在何處，我腦中都會想到台灣的歌迷，大家給我很多的鼓勵與支持。我更沒想過出道35年後還能繼續在台灣，來到高雄表演，謝謝大家。」

首場演唱會郭富城還挑選粉絲「尬舞」，他說：「我2個女兒都超級喜歡『鯊魚寶寶』，還有一個現在還太小，但她們都很開心爸爸跟Baby Shark合作，而且我還有一個『對你愛不完』的合作版本。」