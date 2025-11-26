郭富城愛妻產後快速剷肉！方媛曬「超狂身材」像沒生一樣

方媛與郭富城喜迎三女兒出生。（圖／翻攝自方媛小紅書）





「香港天王」郭富城與方媛結婚8年感情甜蜜，夫妻倆上個月迎來第三名女兒；昨（25）日郭富城出席活動分享三女兒取名為郭詠心（Cheryl），方媛產後1個月迅速瘦下來，在社群上曬出剷肉成功的超狂身材，掀起網友熱議。

方媛與三女兒自拍。（圖／翻攝自方媛小紅書）

方媛與三女兒自拍。（圖／翻攝自方媛小紅書）

方媛昨日更新社群平台，曬出數張近況照片甜蜜喊道：「解鎖我的新身份，三胎寶媽、三胎歸來，一家五口！」她抱著三女兒對鏡子開心自拍，還公開產後全身照，照片中她身穿黑色瑜伽褲、黃色合身短版上衣，露出纖細腰身，整個人狀態極佳。

廣告 廣告

方媛產後身材迅速恢復。（圖／翻攝自方媛小紅書）

方媛產後身材迅速恢復。（圖／翻攝自方媛小紅書）

方媛產後快速瘦身模樣引起網友討論「到底為啥生了孩子，生了這麼多，小腹還這麼平坦緊緻的，望眼欲穿啊！」、「生完狀態還那麼好」、「恢復的太好了！」、「三個小仙女的仙女媽咪」、「這生完跟沒生一樣，狀態太好了吧」、「三朵姊妹花，這下更幸福了。」



【更多東森娛樂報導】

●獨家／林予晞開轟黃子佼！周冠威「第二眼看見她」正義俠女

●范冰冰逃稅仍封后！周玉蔻嗆評審眼瞎：金馬獎廢了算了

●黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲

