郭富城抵台粉絲拉布條迎接 首晚衝麻辣鍋大啖美食

郭富城現身機場，粉絲熱烈迎接。（iMe TW提供）

香港天王郭富城將於8、9日連續兩天在高雄舉辦「郭富城ICONIC 世界巡迴演唱會」，6日他抵達高雄小港機場，現場湧入不少粉絲拉布條迎接天王抵台。

郭富城看見熱情的粉絲，特地停下腳步，對粉絲們比讚，更走向大家近距離互動，握手、自拍、簽名來者不拒，展現親民作風。許久未現身港都，郭富城十分期待，一到台灣就先大嗑最愛的台灣麻辣鍋，今則將為明、後兩晚的演出進行準備。

郭富城與粉絲親切互動。（iMe TW提供）

「郭富城ICONIC 世界巡迴演唱會」目前門票仍持續熱賣中，可洽主辦單位爵士娛樂或iMe臉書粉絲頁。

