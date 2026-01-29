郭富城拍新片 陳意涵舉手求演

香港天王郭富城日前預告將於農曆年前投入新片拍攝，如今正式揭曉新作為導演許富翔執導的奇幻喜劇《老子》，並於29日舉行開鏡儀式，宣告開拍。卡司陣容堅強，除了郭富城外，還集結王柏傑、陳意涵、楊貴媚、古斌等實力派演員。開鏡現場依循香港電影傳統，郭富城開心收到象徵開工大吉的紅包，祈願拍攝順利、票房紅火，王柏傑則特別準備象徵百工百業守護神的經典零食，讓現場氣氛熱鬧喜氣。

郭富城對《老子》劇本相當欣賞，拍攝前已多次在香港與導演及主創團隊深入討論劇本與造型，每個細節都不放過，務求做到最好，並分享每次接演新作品都視自己為「新演員」，全情投入角色、從中學習，也透露與王柏傑在片中對手戲不少，期待透過密切交流培養默契，王柏傑則表示，能與郭富城共事很榮幸，「也很緊張，但有一種夢想實現的感覺，尤其是一個這麼有趣的角色」。

導演許富翔擅長喜劇題材，開鏡當天，郭富城與王柏傑身穿劇組特製T恤，分別印上「我是他兒子」與「他是我老子」，呼應電影奇幻喜劇設定，父子關係耐人尋味。陳意涵則笑稱，在家一直舉手跟導演老公許富翔說要演，打趣稱：「這個角色是我自己努力爭取來的。」古斌也直言故事主題貼近華人家庭情感，未來一定會帶家人進戲院支持。