郭富城晉升3寶爸曝心聲 高雄開唱撩萬名台粉喊「吻我」

【緯來新聞網】天王郭富城在台出道35年，今（8日）首度登上高雄巨蛋開唱，帶著去年開跑的ICONIC巡演南下。日前才剛過60歲生日的他，依舊維持超強體力，揮汗帶來多首唱跳演出，歌曲間擦汗時他自嘲：「雖然我年紀有點『成熟』，但我還是很注重外表的，這樣擦一下看起來比較乾淨一點吧。」

郭富城首度登上高雄巨蛋開唱。（圖／讀者提供）

演唱會以巡演主題曲《EXIT》揭開序幕，30年沒回到高雄，郭富城問台下粉絲：「30年沒回來，我覺得你們都沒有變！那我有變嗎？」聽到粉絲大喊「沒有」，他嘴甜告白：「真的嗎？我覺得我有變，變得更想念大家，變得更愛你們，變得看到你們會更加感動。」



郭富城從人氣勁舞歌曲《唱這歌》《狂野之城》，到經典抒情作品，每首歌都引發全場大合唱，他透露演出前會從社群帳號上詢問粉絲意見，得知粉絲特別喜歡某些早期歌曲，儘管他頻喊「唱起來有點尷尬」，還是為了台灣粉絲將《傷心的話留到明天再說》、《我想偷偷對你說我愛你》放入高雄站歌單中，他表示：「這兩首歌真的不得了，一唱就回到我青春的時候，回到我皮膚最好的時候，回到當時在台灣宣傳的時候，哇真的好辛苦啊，但值得啦，不然也不會有現在站在這裡的郭富城。」他帶著粉絲乘坐時光機回到過去，現場熱情粉絲高喊他的經典廣告台詞「你是我的巧克力」，他也配合回：「吻我，不要問我。」掀起全場尖叫聲。



難得回到台灣，又是出道35年，郭富城與粉絲分享許多的感慨，也提到自己的三寶爸身分，他笑說：「我覺得35年了，我的中文還是沒有進步，但反正現在我有3個女兒，她們到時候會教我。」他也提到前天在機場看到從出道以來支持自己的粉絲帶著家人一起追星，「我非常感動，但我也知道有粉絲還沒結婚，沒關係，快點去找！但緣分是天注定的強求不來，就和我和你們的關係也是天注定，永遠不會分開。」演唱《我是不是該安靜的走開》時，郭富城唱一句再請粉絲接唱，聽到台灣歌迷熱情的齊唱聲，令他感動不已。



今晚最驚喜的橋段莫過於《鯊魚寶寶》，郭富城親自挑選粉絲上台，一起重現「鯊魚寶寶」舞，再掀演出高潮，超萌舞步吸引全場狂拍，同時也展現天王出道30多年來依然充滿童心與親和力的面貌。



高雄站首日吸引超過萬名粉絲朝聖，不僅有台灣各地觀眾，更有香港、新加坡、馬來西亞、韓國及日本粉絲遠道而來，圈內好友王力宏、楊丞琳、林熙蕾也送上花籃祝福。 看到滿場燈海與應援橫幅，郭富城感動表示：「真的非常感謝大家的支持，希望下次再回來，不會讓你們等那麼久！」郭富城明（9日）天在同場地再唱一場，可現場購票。

郭富城高雄場以巡演主題曲《EXIT》揭開序幕。（圖／讀者提供）

郭富城嘴甜喊話台下粉絲「越來越愛你們」。（圖／讀者提供）

