郭富城晉升3寶爸曝心聲 高雄開唱甜蜜撩粉喊「吻我」
【緯來新聞網】天王郭富城在台出道35年，今（8日）首度登上高雄巨蛋開唱，帶著去年開跑的ICONIC巡演南下。日前才剛過60歲生日的他，依舊維持超強體力，揮汗帶來多首唱跳演出，歌曲間擦汗時他自嘲：「雖然我年紀有點『成熟』，但我還是很注重外表的，這樣擦一下看起來比較乾淨一點吧。」
郭富城首度登上高雄巨蛋開唱。（圖／讀者提供）
演唱會以巡演主題曲《EXIT》揭開序幕，30年沒回到高雄，郭富城問台下粉絲：「30年沒回來，我覺得你們都沒有變！那我有變嗎？」聽到粉絲大喊「沒有」，他嘴甜告白：「真的嗎？我覺得我有變，變得更想念大家，變得更愛你們，變得看到你們會更加感動。」
郭富城從人氣勁舞歌曲《唱這歌》《狂野之城》，到經典抒情作品，每首歌都引發全場大合唱，他透露演出前會從社群帳號上詢問粉絲意見，得知粉絲特別喜歡某些早期歌曲，儘管他頻喊「唱起來有點尷尬」，還是為了台灣粉絲將《傷心的話留到明天再說》、《我想偷偷對你說我愛你》放入高雄站歌單中，他表示：「這兩首歌真的不得了，一唱就回到我青春的時候，回到我皮膚最好的時候，回到當時在台灣宣傳的時候，哇真的好辛苦啊，但值得啦，不然也不會有現在站在這裡的郭富城。」他帶著粉絲乘坐時光機回到過去，現場熱情粉絲高喊他的經典廣告台詞「你是我的巧克力」，他也配合回：「吻我，不要問我。」掀起全場尖叫聲。
難得回到台灣，又是出道35年，郭富城與粉絲分享許多的感慨，也提到自己的三寶爸身分，他笑說：「我覺得35年了，我的中文還是沒有進步，但反正現在我有3個女兒，她們到時候會教我。」他也提到前天在機場看到從出道以來支持自己的粉絲帶著家人一起追星，「我非常感動，但我也知道有粉絲還沒結婚，沒關係，快點去找！但緣分是天注定的強求不來，就和我和你們的關係也是天注定，永遠不會分開。」演唱《我是不是該安靜的走開》時，郭富城唱一句再請粉絲接唱，聽到台灣歌迷熱情的齊唱聲，令他感動不已。
今晚最驚喜的橋段莫過於《鯊魚寶寶》，郭富城親自挑選粉絲上台，一起重現「鯊魚寶寶」舞，再掀演出高潮，超萌舞步吸引全場狂拍，同時也展現天王出道30多年來依然充滿童心與親和力的面貌。
高雄站首日吸引超過萬名粉絲朝聖，不僅有台灣各地觀眾，更有香港、新加坡、馬來西亞、韓國及日本粉絲遠道而來，圈內好友王力宏、楊丞琳、林熙蕾也送上花籃祝福。 看到滿場燈海與應援橫幅，郭富城感動表示：「真的非常感謝大家的支持，希望下次再回來，不會讓你們等那麼久！」郭富城明（9日）天在同場地再唱一場，可現場購票。
郭富城高雄場以巡演主題曲《EXIT》揭開序幕。（圖／讀者提供）
郭富城嘴甜喊話台下粉絲「越來越愛你們」。（圖／讀者提供）
更多緯來新聞網報導
F.I.R.合體無望了！45歲阿沁自爆內心掙扎 無預警宣布退休
陳奕交往小10歲五分埔千金首露面 被爆裸身視訊甜喊「寶寶」
其他人也在看
阿富汗巴基斯坦和談破裂 塔利班政府：將維持停火狀態
阿富汗塔利班(Taliban)政府發言人今天(8日)表示，與巴基斯坦之間的和平談判破裂，但雙方仍將維持停火。 阿富汗與巴基斯坦上個月在邊境爆發武裝衝突，造成數十人死亡，是塔利班自2021年重掌阿富汗政權以來最嚴重的暴力事件。 兩國這波衝突源自於巴基斯坦要求塔利班政府遏制武裝份子。伊斯蘭馬巴德指控喀布爾庇護巴基斯坦塔利班(TTP)武裝分子，任由他們從阿富汗境內攻擊巴基斯坦，遭到喀布爾否認。 塔利班政府發言人穆賈希德(Zabihullah Mujahid)表示，停火協商失敗的原因在於伊斯蘭馬巴德堅稱，阿富汗必須對巴基斯坦的內部安全負起責任。穆賈希德指出，這個要求超出了阿富汗的能力範圍。 但他也強調，迄今為止，阿富汗沒有違反已建立的停火協議，並且將會持續遵守。 上個月中旬，兩國在卡達舉行和平會談並簽署初步停火協議，之後雙方於上週在土耳其舉行第二輪協商，但最終因在武裝分子問題上存在分歧，未能達成長期停火協議。(編輯：沈鎮江)中央廣播電台 ・ 11 小時前
共伴效應先到 北市「暴風圈侵襲率53％」放不放颱風假？市府這麼說
中度颱風鳳凰持續增強，同時速度也不斷加快，目前以每小時35公里速度持續朝菲律賓呂宋島前進，並在登陸後北轉直撲台灣，由於路徑不斷西修，登陸地點也不斷北移，恐將從中部登陸，對北部影響大增，暴風圈侵襲北市機率也提升至53%，屆時北市是否有機會放颱風假，市府也做出回應。中時新聞網 ・ 6 小時前
三太子盃》香港一哥黃澤林復仇失利 澳洲重砲達克沃思晉冠軍戰
2025年台灣華國三太子男網挑戰賽4強熱戰，「香港一哥」黃澤林復仇失利，3：6、4：6不敵發球凌厲的澳洲頭號種子達克沃思（James Duckworth），無緣爭奪單打冠軍。21歲、身高191公分的黃澤林近年崛起，8月底美國公開賽勇闖大滿貫男單32強，更締造香港新猷，此行他在三太子盃排第4種子連過3自由時報 ・ 6 小時前
成大機械系校友攜手產業領袖 探討半導體與機器人跨域創新
迎接成大94週年校慶，國立成功大學機械工程學系與財團法人成功機械文教基金會，共同主辦第一屆成機論壇，主題為「鏈結未來─機械工程在半導體與機器人產業的跨域應用論壇」，吸引產學界逾百人與會。會中5位成大機械系友同時也是業界龍頭企業高階主管，分享從先進晶圓製造、AI 封裝到人形機器人的最新技術趨勢，並與學界對談人才培育與產學合作新模式。國立成功大學沈孟儒校長致詞時表示，機械工程是台灣科技競爭力的核心，希望可以讓研究力量對接外部平台，成大機械系有光榮的歷史，最早學校只有3個科系，其中一個就是機械系，尤其兩年多來學校兩筆超過3千萬以上的捐款都來自機械系校友，其中更有感念在機械系受教育時的影響指定捐贈給成功大學的遺產，難能可貴。沈孟儒校長表示，相較於其他學校，成大最獨特的就是擁有很多校友的支持，教育的腳步不停歇，機械工程不再只是傳統機構設計，而是半導體製程、AI 自動化與智慧製造的關鍵骨幹。成大機械系將持續扮演產學平台的角色，鏈結校友與產業，共同打造台灣下一個黃金 10 年。主辦單位代表、東台精機董事長、財團法人成功機械文教基金會嚴瑞雄董事長表示，基金會長期支持成大機械發展，今天這場論壇正是校友回台灣好新聞 ・ 13 小時前
賴總統請國人放心 籲行動支持臺灣豬
記者郭曉蓓／臺北報導 總統賴清德昨日在臉書發布影片表示，「臺灣豬回來了！」這週末開始，大家又可以買到各種新鮮的本土豬肉，包括滷肉飯、刈包、肉圓、貢丸湯等，很多青年日報 ・ 4 小時前
台東池上大橋改建 北上線拚115年農曆年前通車
（中央社記者黃巧雯台東8日電）交通部次長伍勝園今天前往台東視察改建中池上大橋。公路局表示，除了橋面拓寬外，還強化防洪標準為50年，耐震提升為5強，目標北上線在115年農曆年前通車，後續將展開南下線改建。中央社 ・ 8 小時前
643路公車撞施工告示牌！ 乘客1大2小摔傷送醫
8號早上，台北市643路公車發生自撞事故！ 當時公車經過中山區的四平街和松江路口，公車道上正在施工，不過駕駛疑似恍神，撞上施工告示牌，車上乘客也因為緊急剎車，共有1名大人、2名6歲孩童摔倒受傷送醫，詳細肇事原因，有待警方調查釐清。 #643路公車#自撞#施工告示牌東森新聞影音 ・ 7 小時前
塞爾維亞國會通過爭議法案 為川普女婿房地產案開綠燈
塞爾維亞國會7日通過一項法律，為首都貝爾格勒(Belgrade)一項備受爭議的房地產開發案鋪平道路。該案由全球性投資公司Affinity Partners主導，其擁有者是美國總統川普(Donald Trump)的女婿庫許納(Jared Kushner)。 英國廣播公司(BBC)報導，Affinity Partners有意在前南斯拉夫軍隊總部舊址興建一座結合豪華飯店、商場和辦公室的大型設施，引發塞爾維亞民眾反對。對當地人而言，這棟在1999年北約軍事干預期間遭到轟炸的建築具有重要的意義，象徵對南斯拉夫軍隊的持續抵抗。 然而，在Affinity Partners提出價值5億美元的開發計劃後，塞爾維亞政府於去年撤銷該建築的保護地位，並同意與Affinity Partners簽訂一份長達99年的租約。 這起開發案受到塞爾維亞總統武契奇(Aleksandar Vucic)的支持。他今年6月接受BBC訪問時為這起開發案辯護，稱「克服1999年以來的歷史重擔很重要」。 此外他也強調，塞爾維亞準備進一步與美國建立關係，「這對我們的國家而言極為重要」。 不過，該國反對派人士則指責這項決定違憲。據政治網站中央廣播電台 ・ 6 小時前
女老師拒復合 高雄男師埋伏國中開槍定罪
高雄黃姓國中老師，要求女老師復合被拒，被控持槍跑到學校開槍報復，所幸「卡彈」未釀憾事，經高等法院高雄分院依殺人未遂罪，判處徒刑7年6月，他不服上訴被駁回並定讞。 高雄地檢署指出，2024年1月至3月間，被告黃男與劉女曾有過短暫交往。劉女後來因個性不合等理由提出分手，黃男則多次要求復合被拒絕，憤而上網自由時報 ・ 7 小時前
古羅馬奴隸主「如何對待女奴隸」？殘忍手段曝光，血腥真相毫無人性
在人類文明的長河裡，古羅馬奴隸主如何對待女奴隸的殘忍方式，至今仍令人不忍直視。歷史學者指出，這些女性在制度底層被視為財產與工具，命運悲慘到近乎毫無人性。當我們重新翻閱這段黑暗篇章，文明背後的血腥代價格外刺痛。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
郭富城升格三寶爸首開唱！突喊「我變了」吐60歲心聲
香港天王郭富城今（8日）起連2天於雄蛋開唱，30年沒回到高雄，郭富城一以〈EXIT〉揭開序幕，全場尖叫聲不斷，氣氛嗨炸。看著上萬歌迷支持，他感動問：「30年沒回來，我覺得你們都沒有變！那我有變嗎？」聽到粉絲大喊「沒有」，他嘴甜告白：「真的嗎？我覺得我有變，變得更想念大家，變得更愛你們，變得看到你們會更加感動。」鏡報 ・ 8 小時前
郭富城、伍佰、TWICE 11月熱唱高雄 市府推商圈夜市優惠券+前夜祭嗨翻眾歌迷
香港天王「郭富城」將於本週末11月8、9日以《郭富城ICONIC 世界巡迴演唱會》在高雄巨蛋強勢登場，準備為廣大歌迷獻上最熱血的難忘夜晚，搖滾教父「伍佰」也將於11月22、23日重返巨蛋舞台，用《伍佰& China Blue Rock Star2演唱會》再現傳奇魅力，同時指標性K-POP女團「TWICE」亦將於同週末(11月22日-23日)首度登上世運主場館，帶來出道十週年《TWICE WORLD TOUR IN KAOHSIUNG》夢幻演出。為讓粉絲們在高雄留下更多美好回憶，高市府除延續推出50元商圈夜市優惠券，同時攜手餐飲、百貨、夜經濟等各式店家祭出加碼優惠，並與舞蹈教室及餐酒館合作舉辦「K-POP隨播即跳」前夜祭活動，邀請歌迷朋友們一起尬舞，提前為接下來的演唱會熱身。高雄市政府經發局長廖泰翔表示，高雄11月星光熠熠，集結港、台、韓三大巨星天團降臨──郭富城、伍佰和首次來台的TWICE，將為樂迷們帶來前所未有的音樂盛宴。為了讓粉絲們提前感受演唱會氛圍，高市府再次聯手高雄舞蹈教室「Koospark Dance Studio」和餐酒館「OFFLINE離線」合作台灣好新聞 ・ 21 小時前
惡作劇! 年輕人朝煎台亂丟洗衣球 業者憂恐釀食安危機
社會中心／洪巧璇、談駿豪 台北報導年輕人惡作劇，竟把無聊當有趣。台北市信義區一間自助餐店的煎台，突然竄出白煙，老闆調監視器看才發現，原來是一群年輕人在隔壁娃娃機店，夾到一盒洗衣球後，因為好玩，就亂丟在煎台上，業者擔心，如果有客人把東西吃下肚，造成食安問題，誰來負責？民視 ・ 8 小時前
郭富城零距離寵粉 來台開唱先嗑麻辣鍋
郭富城的高人氣魅力無法擋，神通廣大的「城城粉」早已備妥歡迎布條，熱情守候在機場。身穿輕便服裝的天王一現身，立刻引起現場一陣歡呼。看到久候多時的熱情粉絲，郭富城展現十足親民作風，不僅對大家比出「讚」的手勢，更特地停下腳步，走向粉絲近距離互動。對於握手、簽名...CTWANT ・ 1 天前
郭富城首攻高雄巨蛋 楊丞琳、林熙蕾送祝福
郭富城首攻高雄巨蛋 楊丞琳、林熙蕾送祝福EBC東森娛樂 ・ 9 小時前
天王來了！郭富城高雄開唱 抵台先「嗑麻辣鍋」
天王來了！郭富城高雄開唱 抵台先「嗑麻辣鍋」EBC東森娛樂 ・ 13 小時前
郭富城現蹤高雄麻辣鍋店！三寶爸魅力不減 接機粉絲擠爆機場
香港天王郭富城「星展銀行－郭富城ICONIC世界巡迴演唱會」本週末即將在高雄巨蛋盛大登場。昨（6日）剛升格為「三寶爸」的郭富城現身高雄小港機場，吸引大批粉絲提早守候接機。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
郭富城相隔30年再度訪高雄 演唱會開唱前先衝「這間店」
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導香港天王郭富城今、明兩天將於高雄巨蛋舉行「星展銀行-郭富城ICONIC世界巡迴演唱會」，前晚（6日）與工作團隊搭機抵達...FTNN新聞網 ・ 14 小時前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 17 小時前