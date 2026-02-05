郭富城每天早上6點睡覺！日夜顛倒但睡眠充足會傷身嗎？精神科名醫解答

59歲香港天王郭富城即將在高雄巨蛋開唱，體力驚人的他，每次演出總被讚嘆舞技精湛、身材極佳，而大家也不禁好奇他的日常健康習慣，結果出乎眾人想像，原來他每天早上6點才睡。

跟蔡依林每天晚上9點半睡覺不一樣，郭富城是另一種夜貓子代表，他曾在某個音樂節目上自曝每天都是早上6點睡覺，睡7、8小時，到下午1、2點才起床。

基因變異讓人傾向晚睡晚起

精神科名醫楊聰財指出，人體的生理時鐘遵循約24小時的周期，但每個人的生理時鐘在細節上有所不同，像是有的人是「夜貓子」，偏好晚睡晚起，而有人則為「晨型人」，偏好早睡早起，這些差異是由基因決定的。

研究表明，特定的基因變異會影響生理時鐘設定，特別是與時鐘基因相關的基因，這類人天生傾向於晚睡晚起，但並不代表他們可以完全忽略日夜節律，只是作息時間相對稍晚。

日夜顛倒但睡眠充足對健康仍有負面影響

大家都聽過早睡早起身體好，但日夜顛倒，睡眠時間充足，難道對健康就不好嗎？楊聰財表示，日夜顛倒即使睡飽，對身體健康仍會有負面影響，人體除了需要足夠的睡眠時間外，也要符合生理時鐘的節律。

生理時鐘又稱為晝夜節律，是人體演化來適應地球日夜交替的自然規律，會調節體內的各種生理活動，當長期日夜顛倒，睡眠時間和生理節律就會脫鉤，導致身體各種功能無法有效運作，進而對健康造成影響，舉例如下：

荷爾蒙分泌：褪黑激素通常在晚上分泌，幫助入睡；皮質醇則在白天分泌，幫助保持清醒和活力。

體溫變化：通常在半夜達到最低點。

新陳代謝：在不同的時間點，消化和吸收能力也會有所不同。

長期日夜顛倒會內分泌失調、腸胃不佳、免疫力下降

楊聰財說明，如果長期日夜顛倒，可能會出現內分泌失調，影響褪黑激素、皮質醇等荷爾蒙分泌，導致入睡困難、情緒不穩定、免疫力下降，也會讓腸胃功能紊亂，出現消化不良、胃食道逆流等問題。

楊聰財補充，也有研究顯示，長期作息不規律可能增加高血壓、心臟病、中風風險。甚至有可能影響血糖和胰島素調節，導致肥胖、糖尿病等，並會讓專注力、記憶力、反應速度變差。

4招調整日夜顛倒

楊聰財建議，若長期日夜顛倒，並對生活或健康造成負面影響，可以參考以下方法調整睡眠：

逐步調整睡覺時間：不要一次性將作息提早太多，可以每天提早15～30分鐘入睡和起床。 善用光線：早上起床後，盡快接觸陽光或強光，能有效抑制褪黑激素分泌，幫助醒來。晚上則要避免藍光（手機、電腦螢幕等）干擾褪黑激素分泌。 規律飲食和運動：白天固定時間用餐，並進行適度運動，有助調節生理時鐘。 建立睡前儀式：在睡前1～2小時進行放鬆活動，如閱讀、聽音樂、泡澡，避免劇烈運動和刺激性食物。

楊聰財補充，雖然郭富城長期日夜顛倒，但看起來健康狀況還不錯，有可能是因為整體生活方式、飲食、運動習慣都很自律，加上工作性質允許作息彈性。然而，這不代表每個人都能如此。對於大多數人來說，遵循自然的日夜節律，才能讓身體各個系統運作在最佳狀態。

◎ 圖片來源／翻攝自郭富城IG

◎ 諮詢專家／楊聰財醫師

