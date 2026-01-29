郭富城現蹤台北領紅包 陳意涵盧導演老公加戲

陳意涵（左起）、王柏傑、郭富城、古斌出席《老子》開鏡儀式。網銀國際影視提供



郭富城日前預告農曆春節前夕將投入新片拍攝，今（1╱29）現身台北內湖，與王柏傑、陳意涵、古斌出席奇幻喜劇《老子》開鏡儀式，他分享：「每次接演到新的電影，我都把自己當成1個新的演員，最重要的是全情投入，用心地從中學習更多，就像和角色活過1次一樣。」

《老子》由許富翔執導，郭富城對劇本十分欣賞，事前在香港和導演及主創團隊多次見面討論劇本及造型，今開鏡也很開心收到「開工紅包」，王柏傑則拿出經典零食乖乖合照。

廣告 廣告

敬業的郭富城片中與王柏傑搭檔，他表示：「很期待和第1次合作的演員們交流，尤其柏傑，看到他也是準備十足而來，我們對手戲比較多，希望多些交流、互相學習，取得最好的默契。」開鏡現場2人穿特製電影T恤，他的衣服文案寫著「我是他兒子」，王柏傑則是「他是我老子」，讓片中真正的父子關係成謎。

郭富城（右二）、王柏傑（左二）穿著電影T恤，真正的父子關係成謎，陳意涵（左）表情俏皮，右為古斌。網銀國際影視提供

王柏傑表示能與郭富城共事非常榮幸，「有一種夢想實現的感覺，尤其是在一個這麼有趣的角色，雖然真的很緊張，但想到可以跟他一起共創，而且是非常難得的經驗。我也一直想跟許富翔導演合作，這次終於圓夢了，2個願望1次滿足」。

陳意涵則笑說：「想接演的原因當然是因為導演（老公）和我很熟，好不容易這次有機會，我在家一直舉手說我要演，自己努力爭取這個角色來的。」並搞笑說很羨慕王柏傑和郭富城有很多對手戲，「我有和導演說，我可不可以加戲？結果導演回我妳可以多來探班就好」。古斌分享：「電影劇情一定是華人都會有共鳴的話題，上映後一定會帶家人進戲院看片。」

擅長喜劇題材的許富翔表示：「我常從合作演員的過去作品看他們的表演特質，當然影帝郭富城的作品《父子》、《踏血尋梅》，到近期同樣是喜劇題材的《臨時劫案》，我相信郭富城一定會帶來最好的表演方式。」《老子》卡司還有楊貴媚、陳博正、夏于喬、黃鐙輝、廖慧珍、江齊等。

更多太報報導

鄭伊健殺進Netflix超狂片單 柯震東當完《乩身》晉升導演

李多慧留台懶理韓職禁令 「自己人生自己選擇」

柯震東被拱找女神當韓文家教 羞認李多慧是理想型