郭富城現身台北！驚喜接演奇幻喜劇《老子》 豪華卡司公開

郭富城（右二）來台投入新片《老子》拍攝，開鏡儀式上與陳意涵（左起）、王柏傑、古斌合照。（圖／網銀國際影視）

郭富城日前曾預告農曆春節新年前夕將投入全新電影拍攝，今（29日）終於揭曉新作謎底，就是他將出演網銀國際影視全資投製的年度奇幻喜劇《老子》！本片由導演許富翔執導，集結影帝影后級演員郭富城、王柏傑、陳意涵、楊貴媚、古斌等華麗卡司，郭富城今現身台北，參與開鏡儀式。

郭富城對《老子》劇本十分欣賞，談及新戲開拍心情，他表示：「每次接演到新的電影，我都把自己當成一個新的演員，最重要的是全情投入，用心地從中學習更多，就像和角色活過一次一樣！」郭富城並說，籌備期間和導演許富翔、王柏傑都花費許多時間溝通，從角色外型到個性談吐，每個細節都不放過，務求做到最好。

郭富城、總監製陳宜旻、聯合執行監製梁美薇共同揭開紅布。（圖／網銀國際影視）

敬業的郭富城向來為演戲做足準備，片中與王柏傑搭檔，事前已經充分了解這位拍檔，郭富城表示：「很期待和第一次合作的演員們交流，尤其柏傑，看到他也是準備十足而來。我們對手戲比較多，希望多些交流，互相學習，取得最好的默契！」於開鏡現場兩人穿著劇組特製電影T恤，郭富城衣服文案寫著「我是他兒子」，王柏傑則是一句「他是我老子」，加上本片為奇幻喜劇題材，真正的父子關係成謎，而鬼才導演許富翔又將如何逗樂觀眾，創造開懷大笑的精彩作品，大家拭目以待。

郭富城、王柏傑穿著劇組特製電影T恤，真正的父子關係成謎。（圖／網銀國際影視）

王柏傑則表示，能與郭富城共事非常榮幸：「可以跟郭富城合作有一種夢想實現的感覺，尤其是在一個這麼有趣的角色，雖然真的很緊張，但想到可以跟他一起共創，而且是非常難得的經驗。我也一直想跟許富翔導演合作，這次終於圓夢了，兩個願望一次滿足。」陳意涵笑說：「想接演的原因當然是因為導演和我很熟，好不容易這次有機會，我在家一直舉手說我要演，自己努力爭取這個角色來的！」並搞笑說，很羨慕王柏傑和郭富城這次有很多對手戲，「我有和導演說，我可不可以加戲？結果導演回我，你可以多來探班就好。」古斌則說：「電影劇情一定是華人都會有共鳴的話題，上映後一定會帶家人進戲院看片。」

導演許富翔相當擅長喜劇題材，去年執導電影《有病才會喜歡你》票房口碑雙雙收穫佳績，新作《老子》找來影帝影后齊聚一堂，許富翔表示：「我常從合作演員的過去作品看他們的表演特質，當然影帝郭富城的作品《父子》、《踏血尋梅》，到近期同樣是喜劇題材的《臨時劫案》，我相信郭富城一定會帶來最好的表演方式。」期待後續拍攝、演員及劇組互動過程能擦出許多精采火花。

奇幻喜劇《老子》盛大開鏡。（圖／網銀國際影視）

網銀國際影視展現極高誠意，傾力籌備新作《老子》，本片不僅主要演員都是「帝后級」卡司，陣容一字排開更有金獎實力演員陳博正、夏于喬、黃鐙輝、廖慧珍、江齊等同台助陣。幕後團隊更是一口氣囊括多座三金獎項，包含《投名狀》剪輯指導李棟全、《賽德克．巴萊》金馬金曲雙料得主何國杰，以及《疫起》金馬特效指導嚴振欽。造型與美術則分別由《老狐狸》金馬得主高仙齡與《賽德克．巴萊》周志憲操刀，並聯手《凶宅專賣店》攝影指導蔡旻翰，主創團隊獲獎無數，堪稱「金獎製造機」組合，無疑為這部年度大作注入了一劑強心針，讓

