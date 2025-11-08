郭富城相隔30年再度訪高雄 演唱會開唱前先衝「這間店」
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導
香港天王郭富城今、明兩天將於高雄巨蛋舉行「星展銀行-郭富城ICONIC 世界巡迴演唱會」，前晚（6日）與工作團隊搭機抵達高雄小港機場，上百位粉絲早已提前聚集在現場，準備迎接布條熱烈歡迎天王的到來。
面對粉絲熱情迎接，天王郭富城也特地停下腳步，開心對粉絲們比讚，與他們握手、脫下口罩自拍、主動幫粉絲簽名，展現親民又寵粉的一面。其中他發現排隊的隊伍裡有小朋友，讓剛升格「三寶爸」的他眼神裡愛意噴發，主動跟小孩子打招呼。
郭富城事後在社群發文：「很開心步出機場閘口，就見到很多歌迷在打氣守候，有些還是一家大小同來，非常窩心。謝謝大家的一直支持。」並保證一定會在演唱會上全力以赴。
這是他相隔30年再度造訪高雄，此次高雄行讓他非常期待，一到台灣就先直奔麻辣鍋店，並準備為接連兩晚的演出進行籌備。這次演唱會亮點特別將舞台做增設延伸，為了跟為台灣粉絲歌迷有近距離互動，希望帶給大家更多驚喜與感動。
