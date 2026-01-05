郭富城老婆狂掃金飾！提三大袋戰利品 豪氣消費估破百萬

香港天王郭富城2017年與方媛結婚。（圖／翻攝自方媛微博）

38歲大陸網紅方媛2017年與香港天王郭富城結婚，育有3名寶貝女兒，生活動向一舉一動都備受關注。近日她現身上海高級金飾店大手筆掃貨，提著三大袋戰利品離開，豪氣消費畫面立刻在網路上掀起熱議。

方媛不時會在社群平台分享生活，日前她曬出一段購物影片，只見她搭乘豪車抵達上海知名珠寶品牌門市，店員立刻拿出多款金飾供她挑選，方媛神情從容、出手果斷，迅速相中一條鑲滿鑽石相當貴氣的「金螃蟹頸鍊」，以及其他鑽石金元寶飾品，方媛透露，是特別準備來送給女兒們及親友。

當天她手拎愛馬仕名包，身穿新中式服裝，金色鑲邊點綴，整體穿搭造型貴氣十足，結帳時直接拿出手機行動支付，過程俐落，離開時，由多名店員協助提著三大袋戰利品護送出門，闊太氣場十足。

其中，「金螃蟹頸鍊」吊墜是方媛特別為小女兒選購，引發網友熱烈討論，不少人猜測其寓意，推測象征「橫財（蟹爪攬財）」或「八方來財（八足支撐）」，寄托對女兒的期許。影片曝光後，有網友依照近期金價推算，若試戴飾品全數購入，總價恐高達人民幣百萬元。

驚人消費力，也大批網友留言讚嘆：「豪門生活就是這麽樸實無華，且枯燥」、「這點錢對於她來說不算什麽吧」、「這金螃蟹是想讓女兒橫著走嗎，話說回來，這波財富傳承也是穩穩的」、「方媛氣質好好啊」、「這買起來刷卡跟普通人菜市場買菜一樣隨便！ ​」

