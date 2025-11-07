郭富城落地先嗑麻辣鍋！現蹤南台灣歌迷擠爆機場

郭富城6日飛抵高雄為演唱會準備。iMe TW提供

香港天王郭富城，本週六日將於高雄巨蛋一連舉辦2場「ICONIC 世界巡迴演唱會」，他昨（6日）提前從香港來台為演出準備，飛抵高雄小港機場時，大批粉絲早早在入境處拉起布條歡迎天王到來，感受粉絲滿滿熱情，郭富城主動放慢腳步、對粉絲比讚，握手、自拍、簽名來者不拒，再展天王親民作風。

郭富城日前剛升格為「三寶爸」，喜獲小千金的他，對此次高雄行十分期待，昨一到台灣就先大啖最愛的麻辣鍋，他大讚「又香又辣太過癮」。對於暌違多年再度於高雄開唱，郭富城準備以滿滿誠意回饋歌迷，帶來結合視覺、舞蹈與經典金曲的震撼演出。今將進場為明、後兩晚演出進行彩排。

