郭富城重現「你是我的巧克力」經典詞！自嘲中文沒進步：靠3個女兒教我

郭富城8日首度在高雄巨蛋舉辦演唱會。

香港天王郭富城今（8日）起連2天於雄蛋開唱，30年沒回到高雄，郭富城一以〈EXIT〉揭開序幕，全場尖叫聲不斷，氣氛嗨炸。他今晚也帶領粉絲乘坐時光機回到過去，現場熱情粉絲高喊他的經典廣告台詞「你是我的巧克力」，他也配合回「吻我，不要問我」，全場激動尖叫。

他透露演出前在社群詢問粉絲意見，得知大家特別喜歡某些早期歌曲，儘管他頻喊「唱起來有點尷尬」，還是為了台灣粉絲將〈傷心的話留到明天再說〉、〈我想偷偷對你說我愛你〉放入高雄站歌單中，「這兩首歌真的不得了，一唱就回到我青春的時候，回到我皮膚最好的時候，回到當時在台灣宣傳的時候，哇真的好辛苦啊，但值得啦，不然也不會有現在站在這裡的郭富城」！

難得回到台灣，郭富城與粉絲分享許多心裡話，包括自己三寶爸的新身分，他笑說：「我覺得35年了，我的中文還是沒有進步，但反正現在我有3個女兒，她們到時候會教我。」他也提到前天在機場看到從出道以來支持自己的粉絲帶著家人一起追星，「我非常感動，但我也知道有粉絲還沒結婚，沒關係，快點去找！但緣分是天注定的強求不來，就和我和你們的關係也是天注定，永遠不會分開」。

高雄站首日吸引超過萬名粉絲朝聖，不僅有台灣各地觀眾，更有香港、新加坡、馬來西亞、韓國及日本粉絲遠道而來，圈內好友王力宏、楊丞琳、林熙蕾也送上花籃祝福。 看到滿場燈海與應援橫幅，郭富城感動表示：「真的非常感謝大家的支持，希望下次再回來，不會讓你們等那麼久！」郭富城高雄演唱會明（9日）還有一場，可現場購票。

