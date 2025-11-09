郭富城開唱喊「吻我，不要問我」 尬舞〈鯊魚寶寶〉全場嗨翻

舞台王者郭富城1990年以國語專輯《對你愛不完》在台灣出道，適逢出道35 週年之際，於11月8日、9日帶著《星展銀行-郭富城ICONIC 世界巡迴演唱會》首度唱進高雄巨蛋，8日首場正式登場。

郭富城11月8日、9日唱進高雄巨蛋。（圖／爵士娛樂、iMe TW提供 ）

郭富城抵達高雄巨蛋後，與工作人員一起拜拜，現場準備香港文化中特有的「烤乳豬」，祈求演唱會一切順利平安，從拿香、燒紙錢到切乳豬，每個環節都不馬虎，由天王親自進行，顯現他對演出的重視。

演唱會以巡演主題曲〈EXIT〉揭開序幕，30年沒回到高雄，郭富城問台下粉絲：「30年沒回來，我覺得你們都沒有變！那我有變嗎？」聽到粉絲大喊「沒有」，他嘴甜告白：「真的嗎？我覺得我有變，變得更想念大家，變得更愛你們，變得看到你們會更加感動。」

郭富城在台出道35年，首度登上高雄巨蛋開唱。（圖／爵士娛樂、iMe TW提供 ）

郭富城在台出道35年，首度登上高雄巨蛋開唱，這次帶著去年開跑的ICONIC巡演南下，他說：「30年前來高雄在哪裡我都不記得了，但高雄巨蛋是我的第一次，我把第一次奉獻給高雄巨蛋了。而ICONIC翻譯中文就是標誌性的意思，我剛出道的形象是否就是你們心目中『標誌性』的郭富城呢？那時候很單純、眼睛很大、皮膚很嫩、頭髮很多，不過我心目中的標誌性其實是你們給我的掌聲啦，無論身在何處，我腦中都會想到台灣的歌迷，大家給我很多的鼓勵與支持，我更沒想過出道35年後來能繼續在台灣，來到高雄表演，謝謝大家！」

他透露演出前會從社群帳號上詢問粉絲意見，得知粉絲特別喜歡某些早期歌曲，儘管他頻喊「唱起來有點尷尬」，還是為了台灣粉絲將〈傷心的話留到明天再說〉、〈我想偷偷對你說我愛你〉放入高雄站歌單中，他表示：「這兩首歌真的不得了，一唱就回到我青春的時候，回到我皮膚最好的時候，回到當時在台灣宣傳的時候，哇真的好辛苦啊，但值得啦，不然也不會有現在站在這裡的郭富城。」他帶著粉絲乘坐時光機回到過去，現場熱情粉絲高喊他的經典廣告台詞「你是我的巧克力」，他也配合回：「吻我，不要問我。」掀起全場尖叫聲。

郭富城出道35 週年之際，舉辦《星展銀行-郭富城ICONIC 世界巡迴演唱會》。（圖／爵士娛樂、iMe TW提供 ）

難得回到台灣，又是出道35年，郭富城與粉絲分享許多的感慨，也難得提到自己的三寶爸身分，他笑說：「我覺得35年了，我的中文還是沒有進步，但反正現在我有3個女兒，她們到時候會教我。」他也提到前天在機場看到從出道以來支持自己的粉絲帶著家人一起追星，「我非常感動，但我也知道有粉絲還沒結婚，沒關係，快點去找！但緣分是天注定的強求不來，就和我和你們的關係也是天注定，永遠不會分開。」

而最令觀眾驚喜的橋段莫過於〈鯊魚寶寶〉，郭富城親自挑選粉絲尬舞，一起重現「鯊魚寶寶」舞，再掀演出高潮，超萌舞步吸引全場狂拍，同時也展現天王出道30多年來依然充滿童心與親和力的面貌。 聊到與〈鯊魚寶寶〉的合作，郭富城相當自豪，他炫耀：「我兩個女兒都超級喜歡〈鯊魚寶寶〉，還有一個現在還太小，但她們都很開心爸爸跟baby shark合作，而且我還有一個〈對你愛不完〉的合作版本。」他親自教學舞步，邀請全場跟著動起來，萬名粉絲一起跟著天王「嘟嚕嚕嘟」，形成有趣畫面。

