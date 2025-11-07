郭富城零距離寵粉 來台開唱先嗑麻辣鍋

郭富城看到粉絲開心比讚。（圖／iMe TW提供）

香港「四大天王」之一的郭富城，即將帶著他的《郭富城ICONIC 世界巡迴演唱會》首度登陸高雄，明（8日）起一連兩天在高雄巨蛋盛大登場！近日剛升格為三寶爸的他，已於昨（6日）午抵達高雄小港國際機場，為演唱會進行準備。

郭富城的高人氣魅力無法擋，神通廣大的「城城粉」早已備妥歡迎布條，熱情守候在機場。身穿輕便服裝的天王一現身，立刻引起現場一陣歡呼。看到久候多時的熱情粉絲，郭富城展現十足親民作風，不僅對大家比出「讚」的手勢，更特地停下腳步，走向粉絲近距離互動。對於握手、簽名、自拍等要求，他都來者不拒，親和力十足，讓粉絲們又驚又喜。

對於握手、簽名、自拍等粉絲要求，郭富城都來者不拒。（圖／iMe TW提供）

郭富城本人也對這次的高雄行感到十分期待。據了解，他抵台當晚便迫不及待前往品嚐他最愛的台灣麻辣鍋，大飽口福。今天，他將全心投入準備工作，為明、後兩晚的精彩演出進行最後的彩排和確認，誓言將最震撼的舞台魅力帶給南台灣的歌迷。

