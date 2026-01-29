郭富城首度主演台片！入境隨俗拿「守護神零食」搭檔王柏傑
香港天王郭富城參與台灣奇幻喜劇電影《老子》，今（29）日舉行開鏡儀式，導演許富翔帶領主演郭富城、王柏傑、陳意涵、古斌出席。郭富城分享：「每次接演到新的電影，我都把自己當成一個新的演員，最重要的是全情投入，用心地從中學習更多，就像和角色活過一次一樣。」
郭富城十分欣賞《老子》的劇本，事前在香港和導演及主創團隊多次見面交流劇本及造型，對每個細節也提出寶貴意見。到了今日正式開鏡，他也是萬分期待，很開心收到於香港電影開鏡傳統必備的「開工紅包」，祈願開工大吉、拍攝順利；王柏傑則拿出被視為台灣百工百業守護神的經典零食。
敬業的郭富城向來為演戲做足準備，事前已經充分了解對手演員王柏傑，他表示：「很期待和第一次合作的演員們交流，尤其柏傑，看到他也是準備十足而來。我們對手戲比較多，希望多些交流，互相學習，取得最好的默契。」
王柏傑則表示，能與郭富城共事非常榮幸，「有一種夢想實現的感覺，尤其是在一個這麼有趣的角色，雖然真的很緊張，但想到可以跟他一起共創，而且是非常難得的經驗。我也一直想跟許富翔導演合作，這次終於圓夢了，兩個願望一次滿足。」
陳意涵自招私下不斷和老公許富翔爭取演出，「我在家一直舉手說我要演，自己努力爭取這個角色來的！」並搞笑說，很羨慕王柏傑和郭富城這次有很多對手戲，「我有和導演說，我可不可以加戲？結果導演回我，你可以多來探班就好。」古斌則說：「電影劇情一定是華人都會有共鳴的話題，上映後一定會帶家人進戲院看片。」
《有病才會喜歡你》導演許富翔相當擅長喜劇題材，他表示：「我常從合作演員的過去作品看他們的表演特質，郭富城的《父子》、《踏血尋梅》，到近期同樣是喜劇題材的《臨時劫案》，我相信郭富城一定會帶來最好的表演方式。」其他卡司還包括楊貴媚、陳博正、夏于喬、黃鐙輝、廖慧珍、江齊等人。
