郭富城首度主演台片！ 《老子》同台陳意涵、王柏傑飆戲

【緯來新聞網】天王郭富城先前才來台開唱，如今確定接下奇幻喜劇電影《老子》拍攝，這也是他出道30多年後，首次接下純台片主演作品，該片由導演許富翔執導，今（29日）舉辦開鏡儀式，郭富城與王柏傑、陳意涵、古斌等人一起拿著紅包跟乖乖祈求拍攝順利，現場氣氛熱鬧。

《老子》開鏡儀式，陳意涵（左起）、王柏傑、郭富城、古斌。（圖／網銀國際影視提供）

該片卡司陣容豪華，除了郭富城外，王柏傑、陳意涵、古斌、陳博正、夏于喬、黃鐙輝、廖慧珍、江齊等人都加入演出。郭富城透露新戲開拍心情：「每次接演到新的電影，我都把自己當成一個新的演員，最重要的是全情投入，用心地從中學習更多，就像和角色活過一次一樣！」並說此次主演電影《老子》，籌備期間和導演許富翔、王柏傑都花費許多時間溝通，從角色外型到個性談吐，每個細節都不放過，務求做到最好。



陳意涵主演電影《陽光女子合唱團》票房破億，晉升億萬女星的她，這次又跟導演老公許富翔合作《老子》，陳意涵笑說：「想接演的原因當然是因為導演和我很熟，好不容易這次有機會，我在家一直舉手說我要演，自己努力爭取這個角色來的！」並搞笑說，很羨慕王柏傑和郭富城這次有很多對手戲，「我有和導演說，我可不可以加戲？結果導演回我，你可以多來探班就好。」古斌則說：「電影劇情一定是華人都會有共鳴的話題，上映後一定會帶家人進戲院看片。」

廣告 廣告

《老子》開鏡儀式，郭富城、王柏傑父子關係成謎。（圖／網銀國際影視提供）

敬業的郭富城向來為演戲做足準備，片中與王柏傑搭檔，事前已經充分了解這位拍檔，表示：「很期待和第一次合作的演員們交流，尤其柏傑，看到他也是準備十足而來。我們對手戲比較多，希望多些交流，互相學習，取得最好的默契！」於開鏡現場兩人穿著劇組特製電影T恤，郭富城衣服文案寫著「我是他兒子」，王柏傑則是一句「他是我老子」，加上本片為奇幻喜劇題材，真正的父子關係成謎。



王柏傑則表示能與郭富城共事非常榮幸：「可以跟郭富城合作有一種夢想實現的感覺，尤其是在一個這麼有趣的角色，雖然真的很緊張，但想到可以跟他一起共創，而且是非常難得的經驗。我也一直想跟許富翔導演合作，這次終於圓夢了，兩個願望一次滿足。」

更多緯來新聞網報導

王子從小就是暖男！做公益也想到粉絲 23年前暖舉被翻出

電商女王瑪菲司亞洲演員新人獎 同框宋智孝大膽告白