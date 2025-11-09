郭富城首攻雄蛋！稱自己「變了」原因曝 60歲狀態曝

郭富城首度攻佔高雄巨蛋，8日晚間睽違30年重返港都開唱，為當地粉絲帶來精彩演出。這位60歲的天王不僅展現驚人體力，連續演唱快歌與情歌，還自嘲出道35年中文沒有太大進步。他在台上深情告白「我變了，更想念大家，更愛你們」，引發全場尖叫。作為三個女兒的父親，郭富城不僅展現歌舞實力，更意外帶來可愛的「鯊魚寶寶舞」，展現反差魅力。

天王郭富城相隔30年重返高雄開唱。（圖／讀者提供）

這場演唱會是郭富城繼去年12月台北開唱後，不到一年再度回到台灣與粉絲見面。當他站上舞台，首先感性地提到已有30年沒在高雄表演，並向台下粉絲詢問：「你們有沒有變？我覺得你們沒變，但我覺得我變了。」這番話立即引起全場觀眾熱烈回應。郭富城隨即解釋自己的「變」，表示自己變得更想念大家，更愛粉絲們。

在演唱會中，郭富城不僅帶來《我想偷偷對你說我愛你》、《我是不是該安靜的走開》、《我為何讓你走》等經典情歌，展現鐵漢柔情的一面，也毫不吝惜地展示他驚人的舞技。即使已經60歲，他在台上的狀態依然令人難以置信，體力充沛地連續演唱快歌與情歌，帶領全場觀眾一同回到青春歲月。

郭富城在演唱會的談話環節中，幽默地提到自己出道35年過去，中文似乎沒有太大進步。不過他笑著說，這沒關係，因為他有三個女兒可以教導自己。

天王郭富城跳鯊魚寶寶舞。（圖／讀者提供）

最令人意外的是，這位天王級歌手還在舞台上表演了「鯊魚寶寶舞」，展現出與平時霸氣形象截然不同的可愛一面，讓粉絲們驚喜不已。這場為期兩天的演唱會吸引了約兩萬名粉絲到場，大家不僅親耳聆聽了偶像的經典歌曲，也親眼見證了這位經過時間淬鍊，魅力依然滿點的天王風采。

