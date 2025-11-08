郭富城首攻高雄巨蛋自招變了 三寶爸唱跳兒歌撩粉「吻我」

郭富城一連2天在高雄巨蛋舉辦「ICONIC世界巡迴演唱會」。爵士娛樂／iMe TW提供



郭富城昨（11╱8）起一連2天在高雄巨蛋舉辦「ICONIC世界巡迴演唱會」，30年沒到港都的他問台下粉絲：「30年沒回來，我覺得你們都沒有變！那我有變嗎？」聽到粉絲大喊「沒有」，樂得他說：「真的嗎？我覺得我有變，變得更想念大家，變得更愛你們，變得看到你們會更加感動。」他帶著大家乘坐時光機回到過去，聽到粉絲高喊他的經典廣告台詞「你是我的巧克力」，他也配合回：「吻我，不要問我。」讓全場尖叫聲掀頂。

相隔近1年再回到台灣開唱，郭富城不僅祭出誠意十足的歌單，更邀張叔平設計舞台服裝造型及視覺特效，他以巡演主題曲〈EXIT〉揭開序幕，首攻雄蛋的他說：「30年前來高雄在哪裡我都不記得了，但高雄巨蛋是我的第一次，我把第一次奉獻給高雄巨蛋了。」

郭富城祭出誠意十足的歌單。爵士娛樂／iMe TW提供

談到「ICONIC」的中文是標誌性，郭富城感性地說：「我剛出道的形象是否就是你們心目中『標誌性』的郭富城呢？那時候很單純、眼睛很大、皮膚很嫩、頭髮很多，不過我心目中的標誌性其實是你們給我的掌聲啦！無論身在何處，我腦中都會想到台灣的歌迷，大家給我很多的鼓勵與支持，我更沒想過出道35年後來能繼續在台灣，來到高雄表演，謝謝大家。」

才剛過60歲生日的郭富城照樣揮汗唱跳，擦汗時自嘲：「雖然我年紀有點『成熟』，但我還是很注重外表的，這樣擦一下看起來比較乾淨一點吧。」他透露從社群詢問粉絲意見，得知大家特別喜歡某些早期歌曲，儘管他頻喊「唱起來有點尷尬」，還是將〈傷心的話留到明天再說〉、〈我想偷偷對你說我愛你〉放入歌單中，「這2首歌真的不得了，一唱就回到我青春的時候，回到我皮膚最好的時候，回到當時在台灣宣傳的時候，哇！真的好辛苦啊！但值得啦！不然也不會有現在站在這裡的郭富城」。

10月22日才分享升格三寶爸的喜悅，郭富城說：「我覺得35年了，我的中文還是沒有進步，但反正現在我有3個女兒，她們到時候會教我。」他還親挑粉絲尬舞，一起重現〈鯊魚寶寶〉（Baby Shark），還炫耀說：「我2個女兒都超級喜歡〈鯊魚寶寶〉，還有1個現在還太小，但她們都很開心爸爸跟Baby Shark合作，而且我還有一個〈對你愛不完〉的合作版本。」現場萬名粉絲一起跟著天王「嘟嚕嚕嘟」，形成有趣畫面。

