郭富城首攻高雄巨蛋自招變了 三寶爸唱跳兒歌撩粉「吻我」
郭富城昨（11╱8）起一連2天在高雄巨蛋舉辦「ICONIC世界巡迴演唱會」，30年沒到港都的他問台下粉絲：「30年沒回來，我覺得你們都沒有變！那我有變嗎？」聽到粉絲大喊「沒有」，樂得他說：「真的嗎？我覺得我有變，變得更想念大家，變得更愛你們，變得看到你們會更加感動。」他帶著大家乘坐時光機回到過去，聽到粉絲高喊他的經典廣告台詞「你是我的巧克力」，他也配合回：「吻我，不要問我。」讓全場尖叫聲掀頂。
相隔近1年再回到台灣開唱，郭富城不僅祭出誠意十足的歌單，更邀張叔平設計舞台服裝造型及視覺特效，他以巡演主題曲〈EXIT〉揭開序幕，首攻雄蛋的他說：「30年前來高雄在哪裡我都不記得了，但高雄巨蛋是我的第一次，我把第一次奉獻給高雄巨蛋了。」
談到「ICONIC」的中文是標誌性，郭富城感性地說：「我剛出道的形象是否就是你們心目中『標誌性』的郭富城呢？那時候很單純、眼睛很大、皮膚很嫩、頭髮很多，不過我心目中的標誌性其實是你們給我的掌聲啦！無論身在何處，我腦中都會想到台灣的歌迷，大家給我很多的鼓勵與支持，我更沒想過出道35年後來能繼續在台灣，來到高雄表演，謝謝大家。」
才剛過60歲生日的郭富城照樣揮汗唱跳，擦汗時自嘲：「雖然我年紀有點『成熟』，但我還是很注重外表的，這樣擦一下看起來比較乾淨一點吧。」他透露從社群詢問粉絲意見，得知大家特別喜歡某些早期歌曲，儘管他頻喊「唱起來有點尷尬」，還是將〈傷心的話留到明天再說〉、〈我想偷偷對你說我愛你〉放入歌單中，「這2首歌真的不得了，一唱就回到我青春的時候，回到我皮膚最好的時候，回到當時在台灣宣傳的時候，哇！真的好辛苦啊！但值得啦！不然也不會有現在站在這裡的郭富城」。
10月22日才分享升格三寶爸的喜悅，郭富城說：「我覺得35年了，我的中文還是沒有進步，但反正現在我有3個女兒，她們到時候會教我。」他還親挑粉絲尬舞，一起重現〈鯊魚寶寶〉（Baby Shark），還炫耀說：「我2個女兒都超級喜歡〈鯊魚寶寶〉，還有1個現在還太小，但她們都很開心爸爸跟Baby Shark合作，而且我還有一個〈對你愛不完〉的合作版本。」現場萬名粉絲一起跟著天王「嘟嚕嚕嘟」，形成有趣畫面。
更多太報報導
曾沛慈戴450萬珠寶開唱 自爆「手在抖」老公盯場
張震再戰金馬影帝 紐約演外送員被當同行問：要報警嗎
昔爆偷吃人夫、今未成年飲酒 《第一戰隊五獸者》19歲混血新星遭解約
葛萊美入圍！〈APT.〉、獵魔女團神曲獲多項提名 美媒：K-pop已成主流音樂
全智賢罕放閃！富商老公撞臉這位男神 羞認相親當場暈船
其他人也在看
鳳凰颱風將襲 小琉球忙運物資 遊憩業者收遊具
周休二日雖然屏東的小琉球遊客不少，但是鳳凰颱風轉往台灣海峽，讓居民好緊張，由於交通船預告周二周三二天要停航，居民已經忙著多運物資到島上，同時遊憩業者也急著先把用不到的遊具和立槳陸續收進室內，以防被颱風吹走，而民宿業者也接到下周的退房電話，只能趕快退錢。 #鳳凰颱風#小琉球#物資#收遊具東森新聞影音 ・ 14 小時前
屏東小琉球機場辦演唱會 「小島野台」活化航空站
小琉球今年暑假旅遊受大雨、颱風影響致旺季不旺，如今在颱風來襲前，則是以「淡季不淡」作結。屏東縣政府為小琉球打造全新品牌「小島野台」，今天下午開始於小琉球停機坪登場，首屆活動還是來到大部分閒置的航空站舉辦，特色市集及無人機展演讓人感受到不同以往的悠閒，今天也湧入大批遊客及居民。自由時報 ・ 14 小時前
淒美故事上演！高雄情侶口角女跳橋男急摳119 警消垂降…他倆緊緊相擁
高雄仁武區8日晚間發生一起意外事件，一名女子疑似與男友起口角後從八德東橋跳入水中，男友趕忙找來繩索也一併跳入水中，同時通報119，所幸女子被趕到現場的警消救起時意識清楚送醫治療，案發原因正由警方釐清中。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
新產 獲利同期新高
新光產物（2850）前三季累計稅後淨利26.74億元，每股盈餘（EPS）8.46元，全面優於去年同期表現並刷新歷年同期新高紀錄，依照前三季獲利情況，新產今年獲利以及每股盈餘都將續衝高。工商時報 ・ 7 小時前
雪碧遭爆當仲介！介紹女模「新加坡花場工作」保底6萬包住宿
近日，網紅雪碧因好友謝侑芯離世而頻頻登上新聞版面，甚至遭爆她是介紹謝侑芯前往大馬的人。不過日前雪碧現身受訪，表示好友不可能去做伴遊，還在社群媒體上發布兩人生前同框的影片，寫下「懷念以前瘋狂的日子」，表達對好友的思念之情。不過雪碧又遭週刊報導指出，可能涉及仲介工作，介紹人前往新加坡「花場」工作，她也在IG做出回應。TVBS新聞網 ・ 12 小時前
屏東 力里圳流貫百年 走讀見證風華
由日本工程師鳥居信平建設的屏東縣春日鄉力里圳啟用百年，屏縣府8日在春日鄉舉辦「百年力里‧遇見你」走讀活動，縣長周春米特別邀請鳥居信平的孫子鳥居徹，共同見證這條串起台日情誼的水圳百年風華，現場也吸引超過430位民眾熱情參與。中時新聞網 ・ 7 小時前
封面故事／斥資260億台日跨界收購 陳泰銘力擴國巨新版圖
台灣被動元件龍頭國巨再度成為台股焦點，除8月宣布股票分割一拆四，讓成交量激增，近期更因先後收購日本芝浦電子（簡稱芝浦）與台灣茂達電子（簡稱茂達），股價飆漲逾1倍，市值也創下歷史新高。本刊調查，全因併購天王國巨董事長陳泰銘，再度透過併購擴張版圖，讓國巨成為橫跨主、被動元件，具一條龍解決方案的零組件巨頭。「能突破日本官方國安投資審查，吃下芝浦電子，不得不佩服，陳泰銘執行力真的很強。」一位電子業負責人對本刊說。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
台中犂記爆工安！ 女員工手捲入攪拌機「3指碎裂」
台中北區百年的犁記餅店，8日早上10點傳出工安意外。一名年約30歲的女員工，操作餡料攪拌機，左手被捲入，造成3根手指骨頭碎裂、肌肉撕裂，消防隊員只能拆卸大部分的機台，連同夾住手的滾輪一起送醫救治。雖然犁記回應，說是女員工沒按照SOP使用攪拌棒，但勞檢處發現犁記已違反職安法，要開罰3到30萬。 #犁記餅店#攪拌機#工安意外#手指骨頭碎裂東森新聞影音 ・ 14 小時前
鏡爆焦點／拍片控只拿一成酬勞 孫生酷炫兄弟情為錢反目
因性侵案遭起訴、形象重挫的網紅孫生，近來再度掀起話題，他9月直播中才爆料「反骨男孩」成員懷疑酷炫A錢，日前又在粉絲群組發影片吐露心聲，指過去業配酬勞「自己只拿到十分之一」，因不想撕破臉才選擇沉默。雖然孫生這支自爆影片發了後又隨即刪除，但他與酷炫這段從兄弟變仇人的內鬥戲碼，在僅剩的粉絲之間已再次流傳。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
豬肉解禁！熟悉的味道回來了 卓揆嗑滷肉飯、豬肝湯大讚美味
即時中心／廖予瑄報導熟悉的味道回來了！由於國內無新增其他非洲豬瘟確診案例，中央災害應變中心宣布，自昨（7）日0時起，全國恢復豬隻拍賣、屠宰及屠體運輸，豬肉也重新回到市場。今（8）日行政院長卓榮泰更在各大社群台上傳了一部大啖滷肉飯及豬肝湯的短影音，並強調，「美味的台灣豬肉回來了！」民視 ・ 12 小時前
網紅嘉年華 熱情炸裂信義區
為協助推廣網紅產業，臺北市商業處輔導台灣新媒體發展協會於11月8、9兩日，舉辦「2025臺北網紅嘉年華」盛典，8日下午舉行開幕儀式，溫暖秋日陽光中，由臺北市副市長林奕華宣告活動展開，逾百位網紅、北市商圈知名店家、企業品牌，以及永續概念專區的商家的攤位橫貫會場，逾3萬人潮來去，到處是排隊人龍，熱情炸裂臺北信義區香堤大道。工商時報 ・ 7 小時前
回應防檢署規定 雲縣：禁廚餘養豬才是根本
[NOWnews今日新聞]針對防檢署說明「國外輸入動植物檢疫物都是同樣檢疫規範，不因用途數量豁免」，雲林縣政府8日表示，防檢署是依據「法令面」解釋，實際狀況則是，民眾可能透過「旅客攜帶食品入境免申請查...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前
台中第二市場"滷肉飯"店湧排隊人潮 中午前就全賣光
中部中心／黃毓倫、林進龍 台中報導有百年歷史的台中第二市場，聚集不少美食攤商，受到豬肉禁運禁宰影響，很多店家被迫公休，禁令解除的第一個週末，魯肉飯店家一開張，就湧入排隊人潮，而台中賣的魯肉，其實就是一整塊的三層肉，也就是俗稱的爌肉，由於第一天營業備貨有限，限量是殘酷的，還沒到中午就已經賣光光！還沒到中午用餐時間，就已經有民眾來排隊，長長的隊伍一路從攤位排到市場門口外面，他們為的就是這一碗香噴噴的魯肉飯。民眾：「（你們排隊排多久）10分鐘，（已經排了10分鐘）對差不多，（為了吃美食還是要等）對沒錯。」民眾：「我是從彰化市過來的，（彰化的爌肉飯也很有名），對所以就是想說來吃看看，彰化跟台中的有什麼不一樣。」台中第二市場美食攤商百家爭鳴，當地流傳一句話，白天吃山河，晚上吃李海，兩家業者說好分時段營業，讓顧客從早到晚都吃得到魯肉飯，只是這裡說的魯肉，並不是碎肉末，而是一整塊的三層肉，解禁第一個週末，限量是殘酷的，還有人在排隊，店家已經在喊，大塊的魯肉沒有了，鍋裡剩最後一塊！記者vs.魯肉飯業者：「（生意這麼好今天），那個量很少，（今天拿到的量跟平常差多少），差很多差差不多一半以上。」另一家比較晚開的魯肉飯業者，白天也沒閒著，忙著備料。魯肉飯業者：「廠商說沒（溫體）肉我就不要，他說可以調（冷凍肉）啊，問我要不要用，我說冷凍多久他就笑一笑，我說那不用了休息，（所以你公休了幾天），公休了差不多將近15天了。」為了顧品質，業者堅持不用冷凍肉，被迫休了15天無薪價。第二市場好吃的豬肉美食，還有這家肉圓店，一樣也是還沒到正中午，就已經有饕客來報到！業者不想用冷凍肉，停業１５天。（圖／民視新聞）肉圓店業者：「這次休息差不多快兩個禮拜，（這兩個禮拜有沒有覺得心慌慌），呃就當放假吧，他們（顧客）說終於有肉圓了，可以吃到肉圓了，他們覺得好久沒有吃到那種感覺。」肉圓店業者轉述，有顧客很興奮地跟他說，終於有肉圓可以吃了。（圖／民視新聞）不能錯過的豬肉美食，還有這家肉包餛飩老店，業者之前囤豬肉撐了10天，公休了五天，能工作、超開心！肉包業者：「因為台灣吃豬肉的，真的是比較多啦，有豬肉覺得蠻開心的。」新鮮就是王道，不管是魯肉飯還是肉圓、肉包、餛飩，備料都少不了溫體豬，豬肉美食強勢回歸，熟悉的味道又回來了！原文出處：熟悉的味道回來了！ 台中第二市場滷肉飯店湧排隊人潮 更多民視新聞報導防堵豬瘟侵台! 卓揆:疫區入境查驗加嚴.檢疫犬上場「豬」事大吉！賴清德親曝最愛豬肉小吃 感謝全民守護台灣豬盧秀燕走訪市場挨批「止不了血」 陳俞融籲：立即補助豬肉攤商民視影音 ・ 16 小時前
郭富城重現「你是我的巧克力」經典詞！自嘲中文沒進步：靠3個女兒教我
香港天王郭富城今（8日）起連2天於雄蛋開唱，30年沒回到高雄，郭富城一以〈EXIT〉揭開序幕，全場尖叫聲不斷，氣氛嗨炸。他今晚也帶領粉絲乘坐時光機回到過去，現場熱情粉絲高喊他的經典廣告台詞「你是我的巧克力」，他也配合回「吻我，不要問我」，全場激動尖叫。鏡報 ・ 14 小時前
流感接種破500萬劑！ 羅一鈞：部分縣市12月恐無貨
流感疫苗接種人數持續攀升，疾管署長羅一鈞8日出席「左流右新 健康安心」公費流感及新冠疫苗接種記者會時表示，全國公費流感疫苗接種已達515萬劑，剩餘量僅153萬劑，若接種熱度不減，估計部分縣市12月初至中旬可能庫存用罄，呼籲符合資格民眾儘速完成接種。中天新聞網 ・ 21 小時前
她只是來打掃！婦誤闖清潔地點遭屋主開槍致死 美國城堡法則再掀爭議
根據英國《衛報》與《美聯社》綜合報導，這起事件發生於11月5日清晨7時前，地點位於印第安納州首府印第安納波里斯郊區的惠特斯鎮（Whitestown），人口約1萬人。警方在一棟民宅的前門處發現32歲婦人瑪麗亞・弗洛琳達・里奧斯・佩雷斯・德・貝拉斯奎茲（Maria Florinda Rios Pe...CTWANT ・ 19 小時前
北美台灣醫師赴貝里斯義診 4天做50例外科手術
（中央社記者林宏翰洛杉磯7日專電）一群旅美的台灣醫師組成義診團，近日赴台灣友邦貝里斯為當地居民免費看診，4天看診2000人次，完成50例外科手術，洗牙及牙科手術221人次。中央社 ・ 20 小時前
人事總處：軍公教年終工作獎金明年2/6發放
記者郭曉蓓／臺北報導 行政院人事總處公布「114年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」指出，軍公教人員年終工作獎金將於明年2月6日發放。軍公教年終工作獎金原則青年日報 ・ 1 天前
情緒壓力累積 Andy老師赴綠島短暫斷線：先讓自己回到能呼吸的狀態
Andy老師在影片中提到，製作公開控訴內容期間，精神壓力相當沉重，他形容自己在拍攝時努力控制情緒，但內心依舊處於強烈負擔之下。「真的是受不了，你懂嗎？」他說，影片上架後，他閱讀了大量網路留言，反而讓焦慮感加劇，資訊堆疊令他無法消化，情緒逐漸失控。他表示，那段...CTWANT ・ 12 小時前
高雄難以翻轉？謝寒冰曝當年看衰韓國瑜竟上演驚天逆襲
民進黨2026高雄市長初選如火如荼進行中，反觀國民黨已經確定由立委柯志恩出戰，儘管前立委郭正亮認為柯志恩目前看起來不夠強，不具備翻轉高雄的氣勢。不過媒體人謝寒冰認為，距離選舉還有1年時間，關鍵時刻說不定會有超級英雄出現，他還舉例，當時他對前高雄市長韓國瑜說「加油，但希望不大」，最後開票結果出現大逆轉。中天新聞網 ・ 13 小時前