郭富城首攻高雄巨蛋 楊丞琳、林熙蕾送祝福
舞台王者郭富城1990年以國語專輯《對你愛不完》在台灣出道，適逢出道35週年之際，繼前進台北小巨蛋後，相隔近一年再次回到台灣，今（8日）首次唱進高雄巨蛋，現場楊丞琳、林熙蕾都送上了祝福花籃。
郭富城「星展銀行-郭富城ICONIC 世界巡迴演唱會」準備誠意十足的歌單與全面升級的舞台設計，帶給台灣歌迷充滿震撼的視覺與聽覺盛宴，精心挑選的歌單更是滿滿回憶殺，準備讓今晚的高雄巨蛋變身大型KTV，掀起熱烈合唱。
昨日抵達高雄巨蛋後，郭富城與工作人員一起拜拜，現場準備香港文化中特有的「烤乳豬」，祈求演唱會一切順利平安，從拿香、燒紙錢到切乳豬，每個環節都不馬虎，由天王親自進行，顯現他對演出的重視。
香港天王郭富城進攻高雄巨蛋，楊丞琳、林熙蕾都送上了祝福花籃。（圖／讀者提供）
而楊丞琳和林熙蕾也為了天王開唱獻上花籃，楊丞琳在卡片上寫了「Good show 永遠支持你」，林熙蕾則留下了「Dear Aaron, So proud of you !shine bright and enjoy your stage. Love（為你感到驕傲！盡情閃耀，享受你的舞台吧）。」
