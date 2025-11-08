郭富城首攻高雄巨蛋 楊丞琳、林熙蕾送祝福

香港天王郭富城去年在台北小巨蛋開唱，時隔1年進攻高雄巨蛋。（圖／讀者提供）





舞台王者郭富城1990年以國語專輯《對你愛不完》在台灣出道，適逢出道35週年之際，繼前進台北小巨蛋後，相隔近一年再次回到台灣，今（8日）首次唱進高雄巨蛋，現場楊丞琳、林熙蕾都送上了祝福花籃。

郭富城「星展銀行-郭富城ICONIC 世界巡迴演唱會」準備誠意十足的歌單與全面升級的舞台設計，帶給台灣歌迷充滿震撼的視覺與聽覺盛宴，精心挑選的歌單更是滿滿回憶殺，準備讓今晚的高雄巨蛋變身大型KTV，掀起熱烈合唱。

廣告 廣告

昨日抵達高雄巨蛋後，郭富城與工作人員一起拜拜，現場準備香港文化中特有的「烤乳豬」，祈求演唱會一切順利平安，從拿香、燒紙錢到切乳豬，每個環節都不馬虎，由天王親自進行，顯現他對演出的重視。

香港天王郭富城進攻高雄巨蛋，楊丞琳、林熙蕾都送上了祝福花籃。（圖／讀者提供）

香港天王郭富城進攻高雄巨蛋，楊丞琳、林熙蕾都送上了祝福花籃。（圖／讀者提供）

香港天王郭富城進攻高雄巨蛋，楊丞琳、林熙蕾都送上了祝福花籃。（圖／讀者提供）

而楊丞琳和林熙蕾也為了天王開唱獻上花籃，楊丞琳在卡片上寫了「Good show 永遠支持你」，林熙蕾則留下了「Dear Aaron, So proud of you !shine bright and enjoy your stage. Love（為你感到驕傲！盡情閃耀，享受你的舞台吧）。」

【更多東森娛樂報導】

「台語情歌教父」張錦華驚傳離世 生前留下多首國歌級作品

郭書瑤哽咽！爆熱戀春風回應了 對方霸氣喊：我照顧妳

昔創下千萬業績！陳零九閃兵認罪 「5年副業也收攤」