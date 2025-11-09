郭富城首登高雄巨蛋開唱 約歌迷跳鯊魚寶寶舞

（中央社記者王心妤台北9日電）香港天王郭富城昨晚首次在高雄巨蛋舉辦ICONIC巡迴演唱會，郭富城表示，無論身在何處，都會想起台灣歌迷給予的支持與鼓勵。他更邀幸運粉絲一起跳鯊魚寶寶舞，成為當晚驚喜。

郭富城出道35年首度在高雄巨蛋開唱，以EXIT揭開序幕，他笑問粉絲：「30年沒回來，我覺得你們都沒有變，那我有變嗎？」聽到粉絲回應「沒有！」他則說：「真的嗎？我覺得我有變，變得更想念大家，變得更愛你們，變得看到你們會更加感動。」

廣告 廣告

郭富城表示，演唱會名稱是「標誌性」的意思，「我心目中的標誌性其實是你們給我的掌聲，無論身在何處，我腦中都會想到台灣的歌迷，大家給我很多的鼓勵與支持。我更沒想過出道35年後還能繼續在台灣，來到高雄表演，謝謝大家。」

昨晚演唱會驚喜還有鯊魚寶寶舞，郭富城挑選粉絲「尬舞」，也展現出富有童心的一面，他說：「我2個女兒都超級喜歡『鯊魚寶寶』，還有一個現在還太小，但她們都很開心爸爸跟Baby Shark合作，而且我還有一個『對你愛不完』的合作版本。」（編輯：張雅淨）1141109